المقاومة: تسليم الاحتلال جثامين الشهداء وهي متحللة ومشوهة جريمة حرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تسليم "إسرائيل" لجثامين 80 فلسطينيا في حالة تحلل ومشوهة، هي جريمة حرب بشعة وانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم.



وقالت "حماس" في بيان: "تسليم العدو الصهيوني لجثامين نحو 80 شهيدا فلسطينيا اليوم في مدينة رفح، وهي في حالة تحلل ومن الصعب التعرف عليها، بعد أخذها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، يضع علامات استفهام على ما قام به هذا العدو الفاقد الأخلاق والقيم من عبث بهذه الجثامين، حيث كشفت حالات عديدة عن قيامه بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء".



وأضاف البيان: "إن ما قام به العدو لا يوصف إلا بأنه جريمة حرب وجريمة بشعة وانتهاك فاضح لحرمة الأموات وكرامتهم، وتؤكد همجيته وانحداره الأخلاقي في عدوانه على شعبنا واعتدائه على جثامين شهدائنا الأبرار ونبش قبورهم".



وفي السياق ذاته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات امتهان الجيش الإسرائيلي لحرمة جثامين 80 فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن "الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة".