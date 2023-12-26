الاحتلال يحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، أنه تقرر الحد من إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، ولن تصدرها بشكل تلقائي لجميع الموظفين.
واتهم ليفي في كلمة مصورة له، منظمات دولية لم يذكرها بالاسم، بأنها "فشلت في إدانة المقاومة على إشعالها الحرب والاستحواذ على المساعدات الإنسانية"
ووصف تلك المنظمات بأنها "شريكة في استخدام السكان كدروع بشرية".
وأضاف أن الخارجية لن توافق تلقائيا على جميع طلبات التأشيرات من موظفي الأمم المتحدة، بل ستدرس كل طلب على حدة.
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