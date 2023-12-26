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الاحتلال يحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة

12/26/2023 7:14:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، أنه تقرر الحد من إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، ولن تصدرها بشكل تلقائي لجميع الموظفين.


واتهم ليفي في كلمة مصورة له، منظمات دولية لم يذكرها بالاسم، بأنها "فشلت في إدانة المقاومة على إشعالها الحرب والاستحواذ على المساعدات الإنسانية"
ووصف تلك المنظمات بأنها "شريكة في استخدام السكان كدروع بشرية".
وأضاف أن الخارجية لن توافق تلقائيا على جميع طلبات التأشيرات من موظفي الأمم المتحدة، بل ستدرس كل طلب على حدة.


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