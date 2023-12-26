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((فيديو التحدي)) من زوايا مختلفة

12/26/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬انتداب‭ ‬البسيتين‭ ‬لأحمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مركز‭ ‬صناعة‭ ‬اللعب‭ ‬بجانب‭ ‬الثنائي‭ ‬يوسف‭ ‬سيف‭ ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ضربة‭ ‬معلم‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬اللاعب‭ ‬المنتدب‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬فنية‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬الخبرة‭ ‬والمقومات‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬منه‭ ‬عنصرا‭ ‬إيجابيا،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬تركيبة‭ ‬الفريق‭ ‬تضم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التنشيط‭ ‬الهجومي‭ ‬واستثمار‭ ‬إمكاناتهم،‭ ‬زيادة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬البسيتين‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مواجهات‭ ‬قوية،‭ ‬ويتطلب‭ ‬منه‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬التحدّي‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يحقّق‭ ‬طموحاته‭ ‬الموسمية،‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬إليها‭.‬


} ‭ ‬لقد‭ ‬كشفت‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية‭ ‬منذ‭ ‬تجربة‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الحكام‭ ‬يستعجلون‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراتهم‭ ‬التحكيمية‭ ‬مما‭ ‬يضعهم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬الخطأ‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التقنية‭. ‬صحيح‭ ‬أنّ‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬تحمي‭ ‬حقوق‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتنقذ‭ ‬التحكيم‭ ‬من‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬الحكم‭ ‬أن‭ ‬يتأنى‭ ‬ويتريث‭ ‬ثواني‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬حكمه‭ ‬التحكيمي،‭ ‬وليس‭ ‬عيبا‭ ‬أن‭ ‬تكتشف‭ ‬التقنية‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬ولكن‭ ‬الحكم‭ ‬الشاطر‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬التقنية‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنّ‭ ‬قراره‭ ‬صحيح،‭ ‬وهذا‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سيضاعف‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬الجميع‭ ‬فيه‭.‬


} ‭ ‬أثار‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لطائرة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬سؤالا‭ ‬وجيها،‭ ‬ويتطلب‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬،‭ ‬ويتعلق‭ ‬السؤال‭ ‬بلعبة‭ ‬التعدّي‭ (‬الكروس‭) ‬ويسأل‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬ضمن‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للأندية‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إليها‭ ‬عندما‭ ‬تطلب‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬؟‭ ‬وخاصة‭ ‬أنّ‭ ‬لعبة‭ ‬‮«‬الكروس‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التقديرية‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬الأخطاء‭ ‬الرئيسة،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لتقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوثها‭.‬


} ‭ ‬نعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬أنّ‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية‭ ‬يبذلون‭ ‬جهودا‭ ‬مخلصة‭ ‬تتطلب‭ ‬منهم‭ ‬عملا‭ ‬مضاعفا‭ ‬ومتعبا‭ ‬قبل‭ ‬تهيئة‭ ‬التقنية‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬تفكيك‭ ‬معدّاتها،‭ ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬نسأل‭: ‬هل‭ ‬سنرى‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬مربّع‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وقبلها‭ ‬المباريات‭ ‬المهمة‭ ‬والحساسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬المسابقة‭ ‬نفسها‭ ‬أم‭ ‬إن‭ ‬التقنية‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد؟؟


} ‭ ‬هل‭ ‬يمنع‭ ‬أيّ‭ ‬رياضيّ‭ ‬لديه‭ ‬عقد‭ ‬رسميّ‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬أن‭ ‬يتمرّن‭ ‬بجدية؟‭ ‬وهل‭ ‬يمنعه‭ ‬أن‭ ‬يطوّر‭ ‬نفسه‭ ‬حتى‭ ‬ترتفع‭ ‬أسهمه‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التعاقدات؟‭ ‬وهل‭ ‬يرضى‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬بصورة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬يفهم‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬أدائه؟‭ ‬وهل‭ ‬أمثال‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأنّ‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭ ‬لأنديتهم‭ ‬يعادل‭ ‬ما‭ ‬يتسلمونه‭ ‬من‭ ‬مقابل؟‭ ‬أم‭ ‬صارت‭ ‬العقود‭ ‬مجرّد‭ ‬انتظار‭ ‬اللاعب‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬لاستلام‭ ‬مخصصه‭ ‬المالي‭ ‬ولا‭ ‬يهمّه‭ ‬فاز‭ ‬فريقه‭ ‬أو‭ ‬خسر؟

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