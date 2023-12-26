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كلام خشن بعض الشيء

12/26/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطالع‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬جولات‭ ‬قديمة‭ ‬لمقدم‭ ‬البرامج‭ ‬الحوارية‭ ‬الأمريكية‭ ‬جاي‭ ‬لينو‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬وهو‭ ‬يختبر‭ ‬معلومات‭ ‬الجمهور‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ويسأل‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬ديانة‭ ‬اهل‭ ‬إسرائيل‭ ‬فيقول‭ ‬معظمهم‭ ‬انها‭ ‬الإسلام،‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬قارة‭ ‬يوجد‭ ‬العراق،‭ ‬فيقول‭ ‬البعض‭: ‬في‭ ‬تركيا؛‭ ‬وكنت‭ ‬أضحك‭ ‬على‭ ‬صاحبي‭ ‬الذي‭ ‬كلما‭ ‬زعل‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬قال‭ ‬له‭: ‬أصبر‭ ‬الأيام‭ ‬‮«‬بينما‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬بنتي‭ ‬التي‭ ‬سمعت‭ ‬كلمة‭ ‬فلافل‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬وسألتني‭: ‬الفلافل‭ ‬حيوان‭ ‬وللا‭ ‬نبات،‭ (‬نحن‭ ‬نسميها‭ ‬طعمية‭) ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬ضحالة‭ ‬ثقافتها‭ ‬الدينية‭ ‬عندما‭ ‬اتضح‭ ‬أنها‭ ‬تحسب‭ ‬إمساكية‭ ‬رمضان‭ ‬قائمة‭ ‬بالأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬الإمساك‭ ‬للصائم‭. ‬وعندما‭ ‬سألتها‭ ‬عن‭ ‬التيمم‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬الوضوء‭ ‬بالتراب‭.‬

ثم‭ ‬طالعت‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬أجرته‭ ‬صحيفة‭ ‬عربية،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬جمال‭ ‬عبدالناصر‭ ‬يلعب‭ ‬مهاجما‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ (‬يعني‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬حيا‭). ‬أما‭ ‬المناضل‭ ‬الفذ‭ ‬كاسترو‭ ‬آخر‭ ‬العمالقة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الأقزام‭ ‬فقد‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الخروع‭ (‬ربما‭ ‬لأن‭ ‬اسمه‭ ‬يسبب‭ ‬الإسهال‭ ‬للمسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭)‬،‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسبق‭ ‬ديغول‭ ‬أصبح‭ ‬الكلمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لحارس‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ (‬غول؟‭). ‬وسئل‭ ‬البعض‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬فردوا‭ ‬في‭ ‬تهكم‭: ‬منذ‭ ‬متى‭ ‬صار‭ ‬المطربون‭ ‬شيوخا؟‭ ‬كارتر‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أمريكية،‭ ‬ورابعة‭ ‬العدوية‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تتبوأ‭ ‬منصبا‭ ‬وزاريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ (‬أشمعني‭ ‬اليمن؟‭ ‬الله‭ ‬أعلم‭)‬،‭ ‬وجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الشين‭ ‬بيت‭ ‬كان‭ ‬عند‭ ‬البعض‭ ‬اسم‭ ‬حي‭ ‬البغاء‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ (‬لا‭ ‬بأس‭ ‬بهذا‭ ‬التخريج‭ ‬فهو‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬بيت‭ ‬شين‭ ‬وسيء‭ ‬السمعة‭)‬،‭ ‬والهستامين‭ ‬هو‭ ‬اتحاد‭ ‬العمال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وهنغاريا‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬المجر،‭ ‬أصبحت‭ ‬الكلمة‭ ‬اللاتينية‭ ‬للمجاعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البنكرياس‭ ‬هو‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬والحجاب‭ ‬الحاجز‭ ‬هو‭ ‬تعويذة‭ ‬تمنع‭ ‬عنك‭ ‬العين‭ ‬الحاسدة‭ ‬وكيد‭ ‬الأعداء،‭ ‬وماركس‭ ‬آند‭ ‬سبنسر‭ ‬هما‭ ‬مفكران‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أوكسفورد‭ ‬وضعا‭ ‬أسس‭ ‬اقتصاد‭ ‬السوق،‭ ‬والألفية‭ ‬الجديدة‭ ‬قصيدة‭ ‬تحوي‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬النحو‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬قرأت‭ ‬خلاصة‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬تلك‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أضحك‭ ‬كلما‭ ‬تذكرت‭ ‬حكاية‭ ‬الطفل‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬خليجية،‭ ‬الذي‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬المعلمة‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬التي‭ ‬أسعدته‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬كانوا‭ ‬يحفظون‭ ‬النشيد‭: ‬كده‭ ‬كده‭ ‬يا‭ ‬التريللا،‭ ‬سايقها‭ ‬قندرانو،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرفه‭ ‬ذلك‭ ‬الطفل‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬يحسبون‭ ‬أن‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭ ‬هو‭: ‬المامبو‭ ‬السوداني‭.. ‬مامبو،‭ ‬وأن‭ ‬كسلا‭ ‬مدينة‭ ‬سودانية‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬أهلها‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬أي‭ ‬أنهم‭ ‬يحترفون‭ ‬النوم‭. ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬الشيء‭ ‬بالشيء‭ ‬يذكر‭ ‬فإنني‭ ‬أعجب‭ ‬لاعتقاد‭ ‬سائد‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بأن‭ ‬السودانيين‭ ‬قوم‭ ‬كسولون‭ ‬ولهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نكات‭ ‬عجيبة‭.‬

ولكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬اتهامهم‭ ‬بالكسل‭ ‬من‭ ‬الإخوة‭ ‬العرب‭ ‬فهذه‭ ‬تو‭ ‬ماتش، too much بالمصري،‭ ‬كتيرة‭ ‬وواسعة‭ ‬قوي‭. ‬يعني‭ ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬العرب‭ ‬أهل‭ ‬همة‭ ‬ونشاط‭ ‬ومن‭ ‬فرط‭ ‬حبهم‭ ‬لبذل‭ ‬الجهد‭ ‬والعرق‭ ‬فإنهم‭ ‬لا‭ ‬يكتفون‭ ‬بالسجائر‭ ‬العادية‭ ‬بل‭ ‬يجعلون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬دكان‭ ‬ودكان‭ ‬مقهى،‭ ‬للتشييش،‭ ‬وقد‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬تقريرًا‭ ‬يقول‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬حظر‭ ‬الشيشة‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬ابتكرت‭ ‬المقاهي‭ ‬نظام‭ ‬التسليم‭ ‬في‭ ‬المنازل،‭ ‬ألو‭ ‬معاك‭ ‬حسان‭ ‬حسون‭ ‬من‭ ‬الخالدية،‭ ‬أرجوك‭ ‬تجيب‭ ‬لي‭ ‬واحد‭ ‬شيشة‭ ‬بنكهة‭ ‬الفراولة‭.. ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬فضلك،‭ ‬عايزة‭ ‬أيه‭ ‬يا‭ ‬أم‭ ‬حسنين؟‭ ‬لو‭ ‬سمحت‭ ‬أديني‭ ‬شيشة‭ ‬تانية‭ ‬بنكهة‭ ‬التفاح‭.. ‬قلت‭ ‬إيه‭ ‬يا‭ ‬حسنين؟‭.. ‬طيب‭ ‬خليهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬والثالثة‭ ‬بنكهة‭ ‬الخس،‭ ‬وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬يأتيك‭ ‬الرفيق‭ ‬الركن‭ ‬كومار‭ ‬حاملا‭ ‬‮«‬الطلبات‮»‬‭.‬

والإنسان‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬قوته‭ ‬الجسدية‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬ذات‭ ‬نظام‭ ‬التعشيق‭ ‬الأوتوماتيكي‭ ‬برجل‭ ‬واحدة‭ ‬ويرفع‭ ‬رجله‭ ‬اليسرى‭ ‬على‭ ‬المقعد‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يجلس‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬مكتبه‭ ‬وهو‭ ‬يتسامر‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وتصفيات‭ ‬الكنكان‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وفي‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يتساقط‭ ‬اللاعبون‭ ‬كأوراق‭ ‬الخريف‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬ويتنرفزون‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالحهم‭ ‬إذا‭ ‬دخلت‭ ‬حشرة‭ ‬في‭ ‬أذن‭ ‬أحدهم‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬ويتهمون‭ ‬الحكم‭ ‬بالخيانة‭ ‬الزوجية‭ ‬وتهريب‭ ‬البشر‭. ‬وما‭ ‬يؤكد‭ ‬عروبة‭ ‬السودان‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قلته‭ ‬أعلاه‭ ‬فيهم‭ ‬أيضًا‭ ‬وإن‭ ‬كانوا‭ ‬يتفوقون‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬العرب‭ ‬بشغفهم‭ ‬بالجدل‭ ‬السياسي‭ ‬وباتخاذهم‭ ‬الحوار‭ ‬السياسي‭ ‬ذريعة‭ ‬لتأجيل‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭.‬

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