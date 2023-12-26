MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

للشخصية‭ ‬العامة‭ ‬والمسؤولة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭ ‬واجبات‭ ‬وأساسيات‭ ‬وقواعد،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بها،‭ ‬ويحترم‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭.. ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المقبول‭ ‬مهنيا،‭ ‬ولا‭ ‬اجتماعيا،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬البلد،‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬مسؤول‭ ‬ما‭ ‬فعالية‭ ‬رسمية،‭ ‬بلباس‭ ‬وزي‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بالحدث‭ ‬والضيوف‭.. ‬باختصار‭ ‬ارتداء‭ ‬بنطلون‭ ‬‮«‬جينز‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬البدلة‭ ‬الرياضية‭ ‬‮«‬التراكسوت‭ ‬والكبوس‮»‬‭.. ‬مثلا،‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬رسمية‭ ‬غير‭ ‬رياضية‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بتاتا‭.. ‬مطلوب‭ ‬تذكير‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين،‭ ‬بحسن‭ ‬الهندام‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرسمية‭.. ‬ولن‭ ‬أزيد‭..!!‬





سوق‭ ‬المزارعين‭.. ‬والدعم‭ ‬المنشود‭:‬

منذ‭ ‬أيام‭ ‬افتتح‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية،‭ ‬بشعار‭: ‬‮«‬أبطال‭ ‬المنتج‭ ‬المحلّي‮»‬،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالموروث‭ ‬والثقافة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودعم‭ ‬الزراعة‭ ‬المحلية،‭ ‬والمزارع‭ ‬البحريني‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كان‭ ‬مميزا‭ ‬ولافتا،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإقبال‭ ‬الشعبي،‭ ‬وعدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتعدد‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة،‭ ‬ولكن‭ ‬ثمة‭ ‬ملاحظات‭ ‬مستمرة‭ ‬نرجو‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاعتناء‭ ‬بها‭ ‬ومعالجتها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ودعم‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭. ‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬والمجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬بجانب‭ ‬رعاية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لفعالية‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬مع‭ ‬استقطاب‭ ‬السوق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالسوق‭ ‬باعتباره‭ ‬موسما‭ ‬ترفيهيا‭ ‬وسياحيا‭ ‬يقصده‭ ‬المواطنون‭ ‬والقاطنون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

لدينا‭ ‬آلية‭ ‬توزيع‭ ‬الفرشات‭ ‬بالقرعة،‭ ‬وقلة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬للمرتادين،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواجب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها،‭ ‬كي‭ ‬تكتمل‭ ‬الصورة‭ ‬الحسنة‭ ‬لسوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬بجانب‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬للمزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬وجودة‭ ‬المحاصيل‭.‬

وكذلك‭ ‬المشروع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬بحاجة‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬العملي‭ ‬والفعلي‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬فقد‭ ‬اشتكى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬جودة‭ ‬نوعية‭ ‬‮«‬الطرابيل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توفيرها‭ ‬للمحميات‭ ‬الزراعية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الأدوية‭ ‬والأدوات‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توفيرها‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الدعم‭ ‬ليست‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة،‭ ‬بجانب‭ ‬رسوم‭ ‬الإيجارات‭ ‬المرتفعة،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواجب‭ ‬تدارسها،‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬باللقاءات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬والتصريحات‭ ‬الصحفية‭. ‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬افتتاح‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الـ‭(‬11‭) ‬إعلان‭ ‬مبادرة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬لدعم‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬شعار‭ ‬السوق‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬أبطال‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‮»‬‭.. ‬فالأبطال‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مناسب‭ ‬يحقق‭ ‬البطولة‭ ‬المستدامة‭. ‬





آخر‭ ‬السطر‭:‬

إقامة‭ ‬سوق‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬محافظات‭ ‬البلاد،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬غدت‭ ‬مهجورة‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬الرسوم،‭ ‬مشروع‭ ‬تم‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬النور‭ ‬بعد‭..!! ‬فهل‭ ‬تعمل‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬للقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬وكثر‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭..‬؟؟‭ ‬