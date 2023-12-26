MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5‭%‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬مدعوما‭ ‬بارتفاع‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬5‭% ‬وفقا‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬مركزها‭ ‬الأول‭ ‬خليجيا‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬بازل‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬

وقد‭ ‬حققت‭ ‬المملكة‭ ‬أداء‭ ‬متقدما‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2023‭ ‬مسجلة‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬100‭ ‬نقطة‭ ‬لتصبح‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل‭ ‬عالميا‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭.‬

هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تعطي‭ ‬أدلة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬لتطوير‭ ‬المملكة‭ ‬ورفع‭ ‬شأنها‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬