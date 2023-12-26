(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البحرين رغم صغر حجمها وقلة إمكانياتها، فإنها من أكثر الدول التزاما بالمواثيق التي توافق وتوقع عليها فتلتزم بما توقع عليه وتتحمّل كل التكاليف والاستحقاقات بشهادات دولية، كما أنها تتقدم في مجالات النمو على مختلف المستويات.
وقد نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2023، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 نموا بنسبة 2.5%على أساس سنوي مدعوما بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما أوضح التقرير أن المملكة حافظت على مركزها الأول خليجيا ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023.
وقد حققت المملكة أداء متقدما ضمن مؤشر تقنية المعلومات والاتصالات 2023 مسجلة 96 من أصل 100 نقطة لتصبح من الدول العشر الأوائل عالميا ضمن هذا المؤشر.
هذه الأرقام التي تسجل في كل عام تعطي أدلة واضحة على حجم الجهد الذي يبذله أهل البحرين حكومة وشعبا لتطوير المملكة ورفع شأنها بين مختلف الدول.
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