الـسـعـوديـة تـبـحـث إلـغاء عقوبة الجلد التعزيرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬توصية‭ ‬تقريرها‭ ‬رفض‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح،‭ ‬لكن‭ ‬مداخلات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬عارضت‭ ‬هذا‭ ‬الرفض‭ ‬وتباينت‭ ‬آراء‭ ‬الأعضاء‭ ‬المداخلين‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سابقة،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والقضائية‭ ‬علي‭ ‬الشهراني‭ ‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح،‮

‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬تعديل‭ ‬النظام‭ ‬لكنه‭ ‬مع‭ ‬التريث‭. ‬

وقال

الشهراني‭: ‬‮«‬أوقف‭ ‬الجلد‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬التريث‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬حتى‭ ‬يرد‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬للمجلس‭ ‬والذي‭ ‬سيشمل‭ ‬العقوبات‭ ‬التعزيرية،‭ ‬ومنها‭ ‬الجلد‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬التعديل‭ ‬الآن،‭ ‬فقد‭ ‬يأتي‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬بعقوبات‭ ‬أخرى‭ ‬تلغي‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭.. ‬لذلك‭ ‬التريث‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجلد‭ ‬ألغي‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي‭ ‬وبقرار‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمحكمة‭ ‬العليا‭ ‬وبالتعميم‭ ‬للمحاكم‮»‬‭. ‬

وأبرز‭ ‬تقرير‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬نظام‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬الشورى‭ ‬هادي‭ ‬علي‭ ‬اليامي‭ ‬أهمية‭ ‬تعديل‭ ‬النصوص‭ ‬النظامية‭ ‬الخاصة‭ ‬بعقوبة‭ ‬الجلد‭ ‬التعزيرية،‭ ‬وتضمن‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مواكبته‭ ‬للتطور‭ ‬التشريعي‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬حوكمة‭ ‬القطاع‭ ‬العدلي،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الاجتهاد‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬النصوص،‭ ‬ومنع‭ ‬التباين‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬الأحكام‭.‬