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((حمى الببغاء)) تثير القلق في السويد

12/26/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنتشر‭ ‬حمى‭ ‬الببغاء‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬مع‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬منها‭ ‬12‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬وحده‭.‬

وينتقل‭ ‬المرض،‭ ‬الذي‭ ‬تسببه‭ ‬بكتيريا‭ ‬تسمى Chlamydophila psittaci ، بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬إلى‭ ‬البشر‭ ‬عبر‭ ‬الجزيئات‭ ‬المحمولة‭ ‬جوا‭ ‬من‭ ‬براز‭ ‬الطيور‭ ‬البرية‭ ‬المصابة‭. ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬التلغراف‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬بول‭ ‬هانتر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬إيست‭ ‬أنجليا‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬انتقال‭ ‬العدوى‭ ‬من‭ ‬إنسان‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬سابقا‮»‬‭. ‬

وحمى‭ ‬الببغاء‭ ‬مرض‭ ‬تنفسي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التهاب‭ ‬رئوي‭ ‬حاد‭ ‬والتهاب‭ ‬السحايا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الأجنة‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬وعلى‭ ‬الأمهات‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭ ‬بالمائة‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬الصغيرة‭ ‬المصابة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬45‭ ‬حالة‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬أفادت‭ ‬التقارير‭ ‬بأن‭ ‬28‭ ‬حالة‭ ‬كانت‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الدواجن‭ ‬أو‭ ‬الطيور‭ ‬في‭ ‬الأقفاص،‭ ‬وفقا‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬السويديين‭.‬

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