اضطراب في رحلات الطيران والقطارات بنيودلهي جراء ضباب كثيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اضطربت خدمات الطيران والسكك الحديدية في العاصمة الهندية نيودلهي صباح أمس الثلاثاء جراء طبقة كثيفة من الضباب أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى نحو 50 مترا في بعض المناطق.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن المدينة تشهد «ضبابا كثيفا جدا» مع انخفاض درجة الحرارة إلى تسع درجات مئوية فقط، مضيفة أنه من المحتمل وجود «ضباب كثيف إلى كثيف جدا» في الساعات الأولى من يوم أمس في بعض المناطق حتى اليوم الأربعاء.
وتقول الإدارة إن «الضباب الكثيف» يحتوي على جسيمات وملوثات أخرى، وحذرت من تأثير ذلك على صحة 20 مليون نسمة يقيمون بالمدينة. وسجل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي 376 صباح أمس الثلاثاء، وهو ما يصنف عند مستوى «سيئ جدا»، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة المركزية لمكافحة التلوث. وتعتبر المستويات من الصفر إلى 50 جيدة.
وذكرت وكالة إيه.إن.آي الهندية للأنباء، والتي تملك رويترز حصة أقلية فيها، أن الضباب الكثيف تسبب في تأجيل ما لا يقل عن 30 رحلة جوية كان من المقرر أن تهبط في مطار دلهي أو تقلع منه. وأضافت الوكالة أن الضباب أثر كذلك على نحو 14 قطارا تسير على خطوط في شمال الهند.
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