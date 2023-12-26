اضطراب في رحلات الطيران والقطارات بنيودلهي جراء ضباب كثيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الهندية‭ ‬إن‭ ‬المدينة‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬ضبابا‭ ‬كثيفا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬فقط،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬ضباب‭ ‬كثيف‭ ‬إلى‭ ‬كثيف‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وتقول‭ ‬الإدارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضباب‭ ‬الكثيف‮»‬‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬جسيمات‭ ‬وملوثات‭ ‬أخرى،‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬يقيمون‭ ‬بالمدينة‭. ‬وسجل‭ ‬مؤشر‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬376‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصنف‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬سيئ‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للهيئة‭ ‬المركزية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التلوث‭. ‬وتعتبر‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬جيدة‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬إيه‭.‬إن‭.‬آي‭ ‬الهندية‭ ‬للأنباء،‭ ‬والتي‭ ‬تملك‭ ‬رويترز‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬فيها،‭ ‬أن‭ ‬الضباب‭ ‬الكثيف‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دلهي‭ ‬أو‭ ‬تقلع‭ ‬منه‭. ‬وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الضباب‭ ‬أثر‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬قطارا‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الهند‭. ‬