محافظ الشمالية يكرم مواطنا أعاد مبلغا ماليا عثر عليه بمواقف السيارات

محافظ الشمالية يكرم مواطنا أعاد مبلغا ماليا عثر عليه بمواقف السيارات
التاريخ
12/26/2023 7:11:36 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بالمسؤولية المجتمعية والتصرف الذي قام به المواطن خليل إبراهيم علي حسن، الذي جسّد مفهوم المواطن رجل الأمن الأول بالتعاون مع رجال الأمن ومفهوم المواطنة الصالحة كنموذج يحتذى به ويبعث على الفخر والاعتزاز.
جاء ذلك خلال تكريم المحافظ المواطن خليل إبراهيم بحضور العميد عبدالله علي معنطر نائب المحافظ، لأمانته في إعادة ظرف يحتوي على مبلغ مالي، عثر عليه في أحد مواقف السيارات.
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