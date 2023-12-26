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محافظ الشمالية يكرم مواطنا أعاد مبلغا ماليا عثر عليه بمواقف السيارات

12/26/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتصرف‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬المواطن‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬الذي‭ ‬جسّد‭ ‬مفهوم‭ ‬المواطن‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭ ‬الأول‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬ومفهوم‭ ‬المواطنة‭ ‬الصالحة‭ ‬كنموذج‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬ويبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬المحافظ‭ ‬المواطن‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬لأمانته‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬ظرف‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي،‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭.‬

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