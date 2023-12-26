كلية ((فاتيل)) للضيافة تقيم احتفالاً بالأعياد الوطنية المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاحتفال،‭ ‬رفع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783م،‭ ‬وذكرى‭ ‬انضمامها‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كدولة‭ ‬كاملة‭ ‬العضوية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬فرصة‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬وغرس‭ ‬مفهوم‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن،‭ ‬فهو‭ ‬واجب‭ ‬وشرف‭ ‬عظيم‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬الجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الاحتفالية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬تعزز‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬وتعمق‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬حيث‭ ‬انها‭ ‬مناسبة‭ ‬كذلك‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬ودافع‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والإنجاز‭ ‬لرفعة‭ ‬ونهضة‭ ‬وتطور‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأعرب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬ترسخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬بلدنا‭ ‬العزيز‭ ‬بنعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬وحكيمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬