ازدياد التشرّد في ريف إنجلترا على وقع أزمة تكاليف المعيشة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ازداد التشرّد في ريف انجلترا بنسبة 40 في المائة خلال خمس سنوات إذ بات كثر ينامون في العراء أو تحت خيام أو في مراكز إيواء مؤقتة، وفق ما أفادت جمعية خيرية بريطانية أمس.
أدت أزمة تكاليف معيشة تشهدها الدولة العضو في مجموعة السبع التي تعد سادس قوة اقتصادية في العالم وغذّاها ارتفاع معدّل التضخم إلى مواجهة العديد من البريطانيين صعوبات في تأمين مستلزماتهم في ظل ارتفاع فواتير المواد الغذائية والطاقة والإيجارات والرهون العقارية.
وصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 41 عاما في أكتوبر 2022 عندما بلغ 11,1 في المائة. وبينما تراجع ليسجّل 3,9 في المائة في نوفمبر الماضي، تشير جمعيات خيرية إلى مجموعة من العوامل، لا سيما خفض الإعانات الاجتماعية في العقد الأخير ونقص السكن، فاقمت أزمات مثل عدم التمكن من تغطية كلفة شراء المواد الغذائية والتشرّد.
وأفادت جمعية CPRE (مجلس حماية ريف انجلترا) التي تدافع عن توفير مساكن بأسعار معقولة في الريف، بأن التشرّد في المناطق الريفية ارتفع من 17212 حالة عام 2018 إلى 24143 في 2023، فيما بقيت الأجور على حالها وارتفعت تكاليف السكن في العديد من المناطق.
وذكرت بأن «الازدياد الحاد في التشرّد في الأرياف يكشف تأثير أسعار المنازل القياسية وقوائم الانتظار الضخمة للحصول على سكن اجتماعي (ميسور الكلفة) وازدهار تأجير المنازل للسياح والتأجير لفترات قصيرة، على أرض الواقع».
وذكرت الجمعية أن السلطات المحلية في 12 منطقة في أنحاء انكلترا مصنّفة على أنها ريفية بمعظمها، سجّلت معدلات تشرّد أعلى من تلك المسجّلة على الصعيد الوطني بلغت 15 شخصا من كل 100 ألف.
وسجلت بوسطن الواقعة شمال شرق لندن البلدة الريفية في انجلترا التي سجّلت أكبر نسبة تشرّد، وفق الجمعية الخيرية. وقالت إنها سجّلت 48 شخصا لكل 100 ألف ينامون في العراء في البلدة في سبتمبر 2023، وهو آخر شهر تتوافر بيانات بشأنه.
وحلّت بيدفورد الواقعة شمال لندن بعد بوسطن (38 من كل 100 ألف) ومن ثم شمال ديفون في جنوب غرب انكلترا (29 من كل 100 ألف).
وذكرت الجمعية بأنه «بخلاف أولئك في المناطق الحضرية، يبقى الأشخاص الذين ينامون في العراء في الأرياف عادة بعيدين عن الأنظار، إذ يخيمون في الحقول أو يلجأون إلى أبنية في المزارع».
وتابعت «تعد فرصهم في الوصول إلى خدمات الدعم أقل أيضا. يعني ذلك أن التحليل الذي يستند إلى بيانات الحكومة نفسها يقلل بالتأكيد تقريبا من حجم الأزمة».
لفتت الجمعية إلى أن 300 ألف شخص ينتظرون الحصول على سكن اجتماعي في ريف انجلترا حيث يبلغ معدّل ثمن المنزل حوالي 420 ألف جنيه إسترليني.
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