ازدياد التشرّد في ريف إنجلترا على وقع أزمة تكاليف المعيشة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أدت‭ ‬أزمة‭ ‬تكاليف‭ ‬معيشة‭ ‬تشهدها‭ ‬الدولة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬سادس‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وغذّاها‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدّل‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬مستلزماتهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬فواتير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطاقة‭ ‬والإيجارات‭ ‬والرهون‭ ‬العقارية‭. ‬

وصل‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬11‭,‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬وبينما‭ ‬تراجع‭ ‬ليسجّل‭ ‬3‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تشير‭ ‬جمعيات‭ ‬خيرية‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العوامل،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خفض‭ ‬الإعانات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأخير‭ ‬ونقص‭ ‬السكن،‭ ‬فاقمت‭ ‬أزمات‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬كلفة‭ ‬شراء‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والتشرّد‭.‬

وأفادت‭ ‬جمعية‭ ‬ CPRE ‭(‬مجلس‭ ‬حماية‭ ‬ريف‭ ‬انجلترا‭) ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬مساكن‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬في‭ ‬الريف،‭ ‬بأن‭ ‬التشرّد‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬17212‭ ‬حالة‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬24143‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬فيما‭ ‬بقيت‭ ‬الأجور‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬وارتفعت‭ ‬تكاليف‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭. ‬

وذكرت‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الازدياد‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬التشرّد‭ ‬في‭ ‬الأرياف‭ ‬يكشف‭ ‬تأثير‭ ‬أسعار‭ ‬المنازل‭ ‬القياسية‭ ‬وقوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬الضخمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬اجتماعي‭ (‬ميسور‭ ‬الكلفة‭) ‬وازدهار‭ ‬تأجير‭ ‬المنازل‭ ‬للسياح‭ ‬والتأجير‭ ‬لفترات‭ ‬قصيرة،‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬انكلترا‭ ‬مصنّفة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ريفية‭ ‬بمعظمها،‭ ‬سجّلت‭ ‬معدلات‭ ‬تشرّد‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المسجّلة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬بلغت‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬ألف‭.‬

وسجلت‭ ‬بوسطن‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬لندن‭ ‬البلدة‭ ‬الريفية‭ ‬في‭ ‬انجلترا‭ ‬التي‭ ‬سجّلت‭ ‬أكبر‭ ‬نسبة‭ ‬تشرّد،‭ ‬وفق‭ ‬الجمعية‭ ‬الخيرية‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬سجّلت‭ ‬48‭ ‬شخصا‭ ‬لكل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬آخر‭ ‬شهر‭ ‬تتوافر‭ ‬بيانات‭ ‬بشأنه‭. ‬

وحلّت‭ ‬بيدفورد‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬بوسطن‭ (‬38‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬ألف‭) ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬شمال‭ ‬ديفون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬انكلترا‭ (‬29‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬ألف‭). ‬

وذكرت‭ ‬الجمعية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بخلاف‭ ‬أولئك‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية،‭ ‬يبقى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬في‭ ‬الأرياف‭ ‬عادة‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬الأنظار،‭ ‬إذ‭ ‬يخيمون‭ ‬في‭ ‬الحقول‭ ‬أو‭ ‬يلجأون‭ ‬إلى‭ ‬أبنية‭ ‬في‭ ‬المزارع‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الدعم‭ ‬أقل‭ ‬أيضا‭. ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬التحليل‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬الحكومة‭ ‬نفسها‭ ‬يقلل‭ ‬بالتأكيد‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الأزمة‮»‬‭.‬

لفتت‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ينتظرون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬اجتماعي‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬انجلترا‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬معدّل‭ ‬ثمن‭ ‬المنزل‭ ‬حوالي‭ ‬420‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬