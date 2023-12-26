محمد محسن الحاضر الغائب:أنتظر ردّ أحد الفرق الستّة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أرجع محمد م حسن لاعب مركز4 للكرة الطائرة انحساره عن ملاعب اللعبة خلال الموسم الجاري 2023-2024 إلى عدم التوافق المالي مع الأندية التي قدمت عروضها لشخصه.
وكان محمد محسن قد دافع الموسم الفائت 2022-2023 عن شعار طائرة عالي تحت قيادة الكابتن محمود العابد مدرب الفريق.
وكشف محسن خلال تصريحه للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» أنّ أحد الأندية المحسوبة على دوري عيسى بن راشد (السداسية) قد فتح خطا ساخنا معه للاستفادة من خدماته فيما تبقى من منافسات، وأنّه قدّم طلبه، وينتظر حسم الموافقة من عدمها خلال اليومين القادمين.
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