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محمد محسن الحاضر الغائب:أنتظر ردّ أحد الفرق الستّة

12/26/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أرجع‭ ‬محمد‭ ‬م‭ ‬حسن‭ ‬لاعب‭ ‬مركز4‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬انحساره‭ ‬عن‭ ‬ملاعب‭ ‬اللعبة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التوافق‭ ‬المالي‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬عروضها‭ ‬لشخصه‭.‬

وكان‭ ‬محمد‭ ‬محسن‭ ‬قد‭ ‬دافع‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬طائرة‭ ‬عالي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬العابد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭.‬

وكشف‭ ‬محسن‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬السداسية‭) ‬قد‭ ‬فتح‭ ‬خطا‭ ‬ساخنا‭ ‬معه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماته‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬منافسات،‭ ‬وأنّه‭ ‬قدّم‭ ‬طلبه،‭ ‬وينتظر‭ ‬حسم‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬عدمها‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭. ‬

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