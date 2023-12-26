كابتن المعامير لـ((أخبار الخليج الرياضي)):لا تنقصنا إلاّ الخبرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عزا أحمد وحيد كابتن طائرة فريق المعامير تذبذب المستويات التي يقدمها فريقه خلال الموسم الجاري إلى حداثة سنّ اللاعبين ونقص التجربة لديهم باستثناء عنصرين ممثلين فيه شخصيا وحسن القيم بينما بقية عناصر الفريق من بينها من يلعب للمرة الأولى ضمن المسابقة.
وقال كابتن المعامير في تصريحه للملحق الرياضي في «أخبار الخليج»: ليس هناك تقصير من اللاعبين غير أنّ نقص الخبرة لديهم لا يساعدهم على تطبيق وتنفيذ ما يطلب منهم من قبل الكابتن محمد جلال هذا الأخير الذي لا يقصر معهم على حدّ تعبيره، وأنّ اللاعبين الحاليين من الظلم بمكان الحكم عليهم الآن، إذ يحتاجون إلى الوقت حتى يقفوا على أقدامهم.
ولفت أحمد وحيد إلى أنّ معدّي الفريق علي البوسطة ومحمد عمران كذلك جديدان على التشكيل، ولم يمض عليهما وقت كاف حتى يحصل الانسجام بينهما وبين بقية زملائهم في الفريق.
ويرى أنّ الفرصة مازالت قائمة أمام فريقه لتسجيل اسمه ضمن المنافسين، إذ إنهم خاضوا مباراتين مع أفضل فريقين، وهما بني جمرة والبسيتين ولديهما عناصر تملك الخبرة، وسبق لهم اللعب في أندية لها اسمها، مطالبا زملاءه في الفريق بأن يدخلوا المباريات متحلين بالحماسة والتركيز والاستمتاع باللعب وخاصة أنهم غير مطالبين بأي شيء من شأنه أن يدخلهم في دائرة الصراع والضغط النفسي.
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