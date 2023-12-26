كابتن المعامير لـ((أخبار الخليج الرياضي)):لا تنقصنا إلاّ الخبرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬كابتن‭ ‬المعامير‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬تقصير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬نقص‭ ‬الخبرة‭ ‬لديهم‭ ‬لا‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬يطلب‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقصر‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬تعبيره،‭ ‬وأنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاليين‭ ‬من‭ ‬الظلم‭ ‬بمكان‭ ‬الحكم‭ ‬عليهم‭ ‬الآن،‭ ‬إذ‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬يقفوا‭ ‬على‭ ‬أقدامهم‭.‬

ولفت‭ ‬أحمد‭ ‬وحيد‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬معدّي‭ ‬الفريق‭ ‬علي‭ ‬البوسطة‭ ‬ومحمد‭ ‬عمران‭ ‬كذلك‭ ‬جديدان‭ ‬على‭ ‬التشكيل،‭ ‬ولم‭ ‬يمض‭ ‬عليهما‭ ‬وقت‭ ‬كاف‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬الانسجام‭ ‬بينهما‭ ‬وبين‭ ‬بقية‭ ‬زملائهم‭ ‬في‭ ‬الفريق‭.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬الفرصة‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة‭ ‬أمام‭ ‬فريقه‭ ‬لتسجيل‭ ‬اسمه‭ ‬ضمن‭ ‬المنافسين،‭ ‬إذ‭ ‬إنهم‭ ‬خاضوا‭ ‬مباراتين‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬فريقين،‭ ‬وهما‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬والبسيتين‭ ‬ولديهما‭ ‬عناصر‭ ‬تملك‭ ‬الخبرة،‭ ‬وسبق‭ ‬لهم‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬لها‭ ‬اسمها،‭ ‬مطالبا‭ ‬زملاءه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬بأن‭ ‬يدخلوا‭ ‬المباريات‭ ‬متحلين‭ ‬بالحماسة‭ ‬والتركيز‭ ‬والاستمتاع‭ ‬باللعب‭ ‬وخاصة‭ ‬أنهم‭ ‬غير‭ ‬مطالبين‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يدخلهم‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬والضغط‭ ‬النفسي‭.‬