الحلواجي يؤكّد للملحق الرياضي:العربي والأردني يوقعان اتفاقية استضافة بطولة الأندية العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّد فراس الحلواجي أمين السر العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» أنّ الاتحادين العربي والأردني قد وقعا الاثنين المنصرم اتفاقية تنظيم بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها 42 المنتظر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 20 - 28 فبراير من العام 2024.
وكان الحلواجي قد شدّ رحاله خلال اليومين المنصرمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية للوقوف عن قرب على مدى استعداد الاتحاد الأردني للكرة الطائرة لاستضافة بطولة الأندية العربية خلال فبراير القادم.
وقال الحلواجي في تصريحه الذي أدلى به للملحق الرياضي في «أخبار الخليج»: كانت الزيارة موفقة اطلعنا فيها عن قرب على استعداد الإخوة في الاتحاد الأردني لتنظيم بطولة الأندية القادمة، إذ شملت الزيارة الاطلاع على صالات التدريب والصالتين اللتين ستحتضنان رسميا مباريات البطولة إضافة إلى الفنادق الثلاثة ومرفقاتها والمخصصة لاستقبال وفود الأندية المشاركة فضلا عن أعضاء لجنة الاحتكام وحكام البطولة.
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