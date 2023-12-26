الحلواجي يؤكّد للملحق الرياضي:العربي والأردني يوقعان اتفاقية استضافة بطولة الأندية العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكّد‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والأردني‭ ‬قد‭ ‬وقعا‭ ‬الاثنين‭ ‬المنصرم‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬42‭ ‬المنتظر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬20‭ - ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024‭.‬

وكان‭ ‬الحلواجي‭ ‬قد‭ ‬شدّ‭ ‬رحاله‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المنصرمين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬للوقوف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬استعداد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭.‬

وقال‭ ‬الحلواجي‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬كانت‭ ‬الزيارة‭ ‬موفقة‭ ‬اطلعنا‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬القادمة،‭ ‬إذ‭ ‬شملت‭ ‬الزيارة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬صالات‭ ‬التدريب‭ ‬والصالتين‭ ‬اللتين‭ ‬ستحتضنان‭ ‬رسميا‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفنادق‭ ‬الثلاثة‭ ‬ومرفقاتها‭ ‬والمخصصة‭ ‬لاستقبال‭ ‬وفود‭ ‬الأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الاحتكام‭ ‬وحكام‭ ‬البطولة‭.‬