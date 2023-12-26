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في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزيليفربول ينفرد بالصدارة و يونايتد يقلبها على أستون فيلا

12/26/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)- ‬انفرد‭ ‬ليفربول‭ ‬مؤقتا‭ ‬بصدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بيرنلي‭ ‬2‭ /‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬تيرف‭ ‬مور،‭ ‬حسم‭ ‬ليفربول‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بيرنلي‭ ‬بهدفي‭ ‬مهاجم‭ ‬أوروجواي‭ ‬داروين‭ ‬نونيز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة،‭ ‬والمهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭.‬

وألغي‭ ‬الحكم‭ ‬هدفين‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف‭ ‬سجلهما‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬وهارفي‭ ‬إليوت‭.‬

الفوز‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬ارسنال‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬الخميس،‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بيرنلي‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

وبعد‭ ‬مضي‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬سجل‭ ‬نونيز‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬لليفربول‭ ‬عبر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬عرفت‭ ‬طريقها‭ ‬لأقصى‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬لمرمى‭ ‬بيرنلي‭.‬

وألغى‭ ‬الحكم‭ ‬هدفا‭ ‬لليفربول‭ ‬بداعي‭ ‬وجود‭ ‬خطأ‭ ‬على‭ ‬داروين‭ ‬نونيز‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬الهدف‭.‬

وضاعت‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬لليفربول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34‭ ‬عندما‭ ‬تصدت‭ ‬العارضة‭ ‬لتسديدة‭ ‬صاروخية‭ ‬لقائد‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬ألغى‭ ‬الحكم‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬لليفربول‭ ‬سجله‭ ‬هارفي‭ ‬إليوت،‭ ‬وذلك‭ ‬بداعي‭ ‬وجود‭ ‬تسلل‭ ‬ضد‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭.‬

وكاد‭ ‬صلاح‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬ثاني‭ ‬أهداف‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬بمرمى‭ ‬بيرنلي،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬جيمس‭ ‬ترافورد‭ ‬كان‭ ‬أسرع‭ ‬منه‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الإمساك‭ ‬بالكرة‭.‬

وقبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬كان‭ ‬لويس‭ ‬دياز‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬تأكيد‭ ‬الفوز‭ ‬لليفربول‭ ‬بعدما‭ ‬توغل‭ ‬بالكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬لكن‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬جيمس‭ ‬ترافورد‭.‬

وفي‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمباراة،‭ ‬سجل‭ ‬جوتا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لليفربول‭ ‬بعدما‭ ‬تبادل‭ ‬التمرير‭ ‬مع‭ ‬لويس‭ ‬دياز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لتمر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬قدمي‭ ‬حارس‭ ‬بيرنلي‭ ‬وتسكن‭ ‬الشباك‭.‬

وقلب‭ ‬نوتينجهام‭ ‬فورست‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬3‭ ‬1‭/ ‬وتواصلت‭ ‬معاناة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬فيه‭ ‬نوتينجهام‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬يعود‭ ‬أخر‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬2‭ /‬صفر‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بالتعادل‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المهاجم‭ ‬السويدي‭ ‬أليكسندر‭ ‬إيساك‭ ‬بهدف‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء،‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬المهاجم‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬كريس‭ ‬وود‭ ‬بهدف‭ ‬التعادل‭ ‬لنوتينجهام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬45وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تقمص‭ ‬كريس‭ ‬وود‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬وسجل‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لنوتينجهام‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬53‭ ‬و60‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هاتريك‭.‬

ورفع‭ ‬نوتينجهام‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬عند‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬برامول‭ ‬لين،‭ ‬حسم‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬بهدفين‭ ‬عكسيين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليحصد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬غالية‭.‬

وتقدم‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬بهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ألفي‭ ‬دوتي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17‭ ‬لكن‭ ‬شيفيلد‭ ‬رد‭ ‬بهدفين‭ ‬حملا‭ ‬توقيع‭ ‬أوليفر‭ ‬مكبورني‭ ‬وأنيل‭ ‬أحمدودزيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬61‭ ‬و69‭.‬

وأدرك‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬عكسي‭ ‬سجله‭ ‬جاك‭ ‬روبينسون‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬وبعدها‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق‭ ‬سجل‭ ‬أنيس‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬هدفا‭ ‬أخر‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬ليهدي‭ ‬به‭ ‬الفوز‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف‭.‬

الفوز‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬القاع‭ ‬وظل‭ ‬شيفيلد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬فيتاليتي،‭ ‬فاز‭ ‬بورنموث‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد،وتقدم‭ ‬جاستن‭ ‬كلويفرت‭ ‬بهدف‭ ‬لبورنموث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬62‭ ‬وتكفل‭ ‬لويس‭ ‬سينيستيرا‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭.‬

الفوز‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬بورنموث‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬فولهام‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬

كارناتشو‭ ‬يقود‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

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