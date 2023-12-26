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العثور على مواطن كويتي وصديقه السعودي متوفّين في صحراء صلاح الدين بالعراق

12/26/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬عثرت‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬جثتين‭ ‬تعودان‭ ‬لمواطن‭ ‬كويتي‭ ‬وآخر‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬السعودية‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬اختفيا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مؤخراً‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬ألمه‭ ‬وحزنه‭ ‬لهذا‭ ‬الخبر‭ ‬المفزع،‭ ‬راجياً‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهما‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهما‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬الحارة‭ ‬لأسر‭ ‬الضحيتين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تابعت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بجهود‭ ‬كبيرة‭ ‬للعثور‭ ‬عليهما‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬جار‭ ‬حالياً‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬لمعرفة‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث‭ ‬ونتائج‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجارية،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬أوعز‭ ‬لسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بمتابعة‭ ‬وإنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬المشكورة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬القيادة‭ ‬والسلطات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬الفقيدين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬القبس‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬الكويتي‭ ‬ومرافقه‭ ‬السعودي‭ ‬كانا‭ ‬قد‭ ‬غادرا‭ ‬الكويت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ومعهما‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أصدقائهما‭ ‬بالسيارة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬صيد،‭ ‬وأثناء‭ ‬سير‭ ‬المواطن‭ ‬ومرافقه‭ ‬السعودي‭ ‬بالسيارة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نائية‭ ‬هاجمتهما‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلحة‭ ‬وحاصرتهما‭ ‬وأحرقت‭ ‬سيارتهما‭ ‬وتم‭ ‬اقتيادهما‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬غير‭ ‬معلومة‭. ‬وزعم‭ ‬تقرير‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬مواطنين‭ ‬كويتيين‭ ‬اختطفا‭ ‬أثناء‭ ‬رحلة‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‭ ‬بالعراق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وأكد‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬بالشرطة‭ ‬العراقية‭ ‬وقوع‭ ‬عملية‭ ‬الاختطاف‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‭ ‬بين‭ ‬محافظتي‭ ‬الأنبار‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭. ‬لكن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬اختطاف‭ ‬مواطن‭ ‬كويتي‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭. ‬ويلفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬الصحراوية‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف‭ ‬معروفة‭ ‬بأنها‭ ‬مكان‭ ‬اختباء‭ ‬لجماعات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬نشطة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭. ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬الصيادون‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الغنية‭ ‬برحلات‭ ‬إلى‭ ‬صحراء‭ ‬العراق‭ ‬الجنوبية‭ ‬والغربية‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الصقور‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الصيادين‭ ‬الكويتيين‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‭ ‬مترامية‭ ‬الأطراف‭ ‬معروفة‭ ‬بخطورتها‭ ‬لأن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ينشط‭ ‬هناك‭.‬

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