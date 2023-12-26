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ارتفاع أسعار الذهب إلى 22 دينارا للجرام في الأسواق المحلية

12/26/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬22‭.‬04‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬23‭.‬1‭ ‬دينارا،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬25‭.‬19‭ ‬دينارا،‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬2061‭ ‬دولارا‭.‬

وقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬عالميا،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وسط‭ ‬تعاملات‭ ‬ضعيفة‭ ‬بسبب‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬الدولار‭ ‬وعوائد‭ ‬السندات‭ ‬بفعل‭ ‬تنامي‭ ‬التوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

وزادت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬2063‭.‬78‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬04:01‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬عند‭ ‬2070‭.‬39‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭.‬

وارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬الأمريكي‭ ‬0‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬2074‭.‬90‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭.‬

وانخفض‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬0‭.‬1 ‭%‬ ،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الذهب‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬لحاملي‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفض‭ ‬عائد‭ ‬السندات‭ ‬الأمريكية‭ ‬القياسية‭ ‬لأجل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬8838 ‭%‬ ‭.‬

ويُنظر‭ ‬إلى‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬الأصول‭ ‬الآمنة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬الجيوسياسي،‭ ‬فيما‭ ‬تشهد‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلاندا‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬ومنطقة‭ ‬اليورو‭ ‬توقفا،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬ارتفعت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬24‭.‬37‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة،‭ ‬وزاد‭ ‬البلاتين‭ ‬0.2 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬972‭.‬85‭ ‬دولارا‭ ‬والبلاديوم‭ ‬0‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬1209‭.‬74‭ ‬دولارات‭.‬

وقال‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬مرتفعة

‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وقد‭ ‬تظل‭ ‬فوق‭ ‬مستويات‭ ‬2000‭ ‬دولار،‭ ‬مستشهدين‭ ‬بعدم‭ ‬اليقين‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬والضعف‭ ‬المحتمل‭ ‬للدولار‭ ‬والتخفيضات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

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