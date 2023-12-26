ارتفاع أسعار الذهب إلى 22 دينارا للجرام في الأسواق المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية أمس بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية، فقد وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 22.04 دينارا، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 إلى 23.1 دينارا، وعيار 24 إلى 25.19 دينارا، والاونصة إلى 2061 دولارا.
وقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا، أمس الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في مارس.
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2063.78 دولارا للأونصة بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولارا في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 2074.90 دولارا للأونصة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % ، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 % .
ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، فيما تشهد الأسواق في أستراليا ونيوزيلاندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو توقفا، أمس الثلاثاء، بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 24.37 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 972.85 دولارا والبلاديوم 0.6 % إلى 1209.74 دولارات.
وقال محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة
جديدة في العام المقبل، وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بعدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
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