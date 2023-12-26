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قياديات بنك البحرين الإسلامي ضمن قائمة أقوى 500 امرأة بالقطاع التجاري الإسلامي

12/26/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬تصدر‭ ‬خمس‭ ‬من‭ ‬قياداته‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬ WOMANi ‭ ‬لأقوى‭ ‬500‭ ‬سيدة‭ ‬بالقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬الإسلامي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ Cambridge ‭ ‬ IFA ‭ ‬المتخصصة‭ ‬بتطوير‭ ‬واستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬تحليلية‭ ‬متطورة‭ ‬لتقييم‭ ‬بيانات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفهم‭ ‬توجهات‭ ‬السوق‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭.‬
حيث‭ ‬شمل‭ ‬التقرير‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬والآنسة‭ ‬أفنان‭ ‬صالح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬السيدة‭ ‬دلال‭ ‬الريس‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬السيدة‭ ‬أمل‭ ‬سيف‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والسيدة‭ ‬إيمان‭ ‬البنغدير‭ ‬رئيس‭ ‬التدقيق‭ ‬الشرعي‭ ‬الداخلي‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬كأول‭ ‬امرأة‭ ‬تعمل‭ ‬كرئيس‭ ‬تدقيق‭ ‬شرعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬
يحتوي‭ ‬تقرير‭ ‬ WOMANi ‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفئات،‭ ‬تقديرًا‭ ‬وتكريمًا‭ ‬لمساهمات‭ ‬المرأة‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ويقوم‭ ‬بتسيلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتميزين‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬الأكاديميين،‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬القادة‭ ‬والمؤثرين‭.‬
نشر‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬كامبريدج‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬مستقل‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬فيها‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬نشاطًا‭ ‬مهمًا‭.‬
هذا‭ ‬وتلعب‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬أدوراً‭ ‬رئيسية‭ ‬ومهمة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الى‭ ‬36 % ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬و‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭. ‬ويجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬يولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتمكين‭ ‬موظفاته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬حيث‭ ‬وفر‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مايفوق‭ ‬عن‭ ‬2200‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬لجميع‭ ‬موظفاته‭.‬



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