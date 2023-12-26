قياديات بنك البحرين الإسلامي ضمن قائمة أقوى 500 امرأة بالقطاع التجاري الإسلامي

قياديات بنك البحرين الإسلامي ضمن قائمة أقوى 500 امرأة بالقطاع التجاري الإسلامي
التاريخ
12/26/2023 7:11:34 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الإسلامي (
BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن تصدر خمس من قياداته النسائية في البنك في مراكز متقدمة ضمن تقرير
WOMANi لأقوى 500 سيدة بالقطاع التجاري الإسلامي لعام 2023 الصادر من قبل مؤسسة
Cambridge
IFA المتخصصة بتطوير واستخدام أدوات تحليلية متطورة لتقييم بيانات الأعمال والمؤشرات الاقتصادية وفهم توجهات السوق ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات المالية على الصعيد الدولي.
حيث شمل التقرير كل من السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد، والآنسة أفنان صالح الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، السيدة دلال الريس رئيس الموارد البشرية، السيدة أمل سيف رئيس العمليات الإسلامية، والسيدة إيمان البنغدير رئيس التدقيق الشرعي الداخلي والتي تم تسليط الضوء عليها كأول امرأة تعمل كرئيس تدقيق شرعي في البحرين ودول الخليج.
يحتوي تقرير
WOMANi 2023 على مجموعة متنوعة من الفئات، تقديرًا وتكريمًا لمساهمات المرأة البارزة في التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم. ويقوم بتسيلط الضوء على الأشخاص المتميزين من ضمنهم الأكاديميين، رواد الأعمال، القادة والمؤثرين.
نشر هذا التقرير من معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في القطاعات المالية في الأسواق التي تشكل فيها الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي نشاطًا مهمًا.
هذا وتلعب المرأة في بنك البحرين الإسلامي أدوراً رئيسية ومهمة، حيث بلغت نسبة الموظفات في البنك الى 36
% في مختلف الإدارات و المناصب القيادية وتعتبر هذه النسبة من أعلى نسب التمثيل في المصارف على مستوى المملكة. ويجدر بالذكر أن بنك البحرين الإسلامي يولي أهمية كبيرة لتمكين موظفاته من خلال فرص التدريب والشهادات المهنية حيث وفر البنك خلال هذا العام مايفوق عن 2200 دورة تدريبية لجميع موظفاته.
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