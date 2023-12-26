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بجوائز قيمتها 25000 دولار لشهر نوفمبر..((التمويل الكويتي)) يعلن الدفعة الرابعة من الفائزين في ((معاشي))

12/26/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭: ‬أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الشهري‭ ‬الرابع‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬25 , 000‭ ‬دولار‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بحضور‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدققي‭ ‬البنك‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ - ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين،‭: ‬‮«‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬الحظ‭ ‬السعيد‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الرابع‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭. ‬كما‭ ‬وندعو‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬معاشي‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭- ‬البحرين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميزات،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬حساب‭ ‬معاشي‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬500 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬‮»‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬مكملا‭ ‬لمساعينا‭ ‬الجادة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائنا‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭
‬ميزةالراتب‭ ‬المبكر‭
‬الجزئيوإمكانية‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬يحصل‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الواحد‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬‮»‬‭ ‬

كما‭ ‬وتشمل‭ ‬مميزات‭ ‬حساب‭ ‬معاشي‭ ‬خاصية‭ ‬السحب‭ ‬المبكر‭ ‬للراتب‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬احتساب‭ ‬رسوم‭ ‬وبعدد‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬للسحوبات‭ ‬خلال‭ ‬العام‭. ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬العملاء‭ ‬مكافآت‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فيها‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬،‭ ‬ومتوسط‭ ‬رصيد‭ ‬الحساب‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬على‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصومات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬والمتاجر‭ ‬التجارية‭. ‬


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