بجوائز قيمتها 25000 دولار لشهر نوفمبر..((التمويل الكويتي)) يعلن الدفعة الرابعة من الفائزين في ((معاشي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن 10 فائزين في السحب الشهري الرابع لحساب «معاشي» بقيمة 25
, 000 دولار لشهر نوفمبر 2023 والذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك في المنامة بحضور موظفي البنك وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي البنك الداخليين والخارجيين.
وبهذه المناسبة، قال حامد مشعل، مدير تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين،: «أصدق التهاني إلى جميع أصحاب الحظ السعيد في السحب الرابع لحساب «معاشي» لشهر نوفمبر. كما وندعو جميع الموظفين البحرينيين إلى فتح حساب معاشي من بيت التمويل الكويتي- البحرين للحصول على العديد من الميزات، والحصول على فرصة للفوز بجوائز حساب معاشي النقدية التي يبلغ مجموعها 500 , 000 دولار أمريكي.»
وأضاف: «يأتي حساب «معاشي» مكملا لمساعينا الجادة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الذين يمكنهم الاستفادة من
ميزةالراتب المبكر
الجزئيوإمكانية الفوز بجوائز نقدية من خلال تحويل رواتبهم إلى حساب «معاشي» من بيت التمويل الكويتي-البحرين. وفي كل شهر، يحصل عشرة فائزين في السحب الواحد على جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 25 , 000 دولار أمريكي.»
كما وتشمل مميزات حساب معاشي خاصية السحب المبكر للراتب بنسبة تصل حتى 50 % من الراتب الشهري من غير احتساب رسوم وبعدد غير محدود للسحوبات خلال العام. ويمكن للعملاء الاستفادة من برنامج الولاء لحساب «معاشي» والذي يمنح العملاء مكافآت على أساس المدة التي سيتم فيها تحويل رواتبهم إلى حساب «معاشي»، ومتوسط رصيد الحساب طوال العام، بالإضافة إلى الحصول على أسعار مخفضة على التمويلات الشخصية وتمويل السيارات التي يقدمها بيت التمويل الكويتي – البحرين، وخصومات خاصة في عدد من المحلات والمتاجر التجارية.
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