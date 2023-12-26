Wednesday, 27 December 2023 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري)) يشارك في مؤتمر المرأة العربية في الشارقة

12/26/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬مركز‭ ‬بتلكو‭ ‬لرعاية‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للمرأة‭ ‬العربية‭ ‬الملهمة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ماضي‭ ‬عريق‭.. ‬ومستقبل‭ ‬مستدام‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والباحثين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بقضايا‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وأكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬الفلة‭ ‬باحثة‭ ‬الإرشاد‭ ‬والتوجيه‭ ‬بالمركز‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬مركز‭ ‬بتلكو‭ ‬لرعاية‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭.‬

وبيّنت‭ ‬الفلة‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬ناقش‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬والتجارب‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المعنية‭ ‬بمستقبل‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وأهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

واستعرضت‭ ‬الفلة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وانعكاس‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭.‬

وأشارت‭ ‬الفلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بتلكو‭ ‬لرعاية‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬والحثيثة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭ ‬لحالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد،‭ ‬ودورها‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬الموجهة‭ ‬لجميع‭ ‬الشرائح‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية‭.‬

MENAFN26122023000055011008ID1107659568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث