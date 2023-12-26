((بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري)) يشارك في مؤتمر المرأة العربية في الشارقة

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- Akhbar Al Khaleej) شارك مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري في المؤتمر الدولي الأول للمرأة العربية الملهمة تحت شعار «ماضي عريق.. ومستقبل مستدام» والذي أقيم في الشارقة مؤخراً، وذلك بحضور عدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بقضايا المرأة على مستوى الوطن العربي.
وأكدت الأستاذة إيمان الفلة باحثة الإرشاد والتوجيه بالمركز أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار رؤية مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وحرصه على تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الخليجية والعربية في مجال تقدم المرأة، فضلاً عن تأهيل الكوادر الوطنية لتقديم الخدمات المتكاملة لتحقيق الاستقرار الأسري.
وبيّنت الفلة أن المؤتمر ناقش عددا من البحوث والتجارب وأفضل الممارسات الدولية في المجالات المعنية بمستقبل المرأة العربية وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة وأهم التحديات التي تواجه المرأة في الدول العربية.
واستعرضت الفلة خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر نبذة عن مسيرة المرأة البحرينية في ظل الدعم الذي تحظى به من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وانعكاس الدعم على تألق المرأة البحرينية في شتى المجالات، لا سيما في المجالات المعنية بحماية الأسرة والمجتمع.
وأشارت الفلة إلى الدور المتميز الذي تضطلع به المرأة البحرينية في مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وذلك من خلال جهودها المستمرة والحثيثة في تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لحالات العنف الأسري من خلال التوجيه والإرشاد، ودورها الرئيس في إعداد وتنظيم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية الموجهة لجميع الشرائح العمرية في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
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