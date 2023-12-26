((بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري)) يشارك في مؤتمر المرأة العربية في الشارقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬الفلة‭ ‬باحثة‭ ‬الإرشاد‭ ‬والتوجيه‭ ‬بالمركز‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬مركز‭ ‬بتلكو‭ ‬لرعاية‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭.‬

وبيّنت‭ ‬الفلة‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬ناقش‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬والتجارب‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المعنية‭ ‬بمستقبل‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وأهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

واستعرضت‭ ‬الفلة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وانعكاس‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭.‬

وأشارت‭ ‬الفلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بتلكو‭ ‬لرعاية‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬والحثيثة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭ ‬لحالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد،‭ ‬ودورها‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬الموجهة‭ ‬لجميع‭ ‬الشرائح‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية‭.‬