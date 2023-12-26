رئيس الأوقاف السنية يؤكد اعتزازه بالثقة الملكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬عبّر‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭

‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتكليفه‭ ‬وزملائه‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بحمل‭ ‬أمانة‭ ‬الأوقاف‭ ‬وشرف‭ ‬خدمة‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وحكومته‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكليف‭ ‬يعد‭ ‬وسامًا‭ ‬غاليًا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬للقيام‭ ‬بها‭ ‬خير‭ ‬قيام‭ ‬والنهوض‭ ‬برسالة‭ ‬المسجد‭ ‬وإدارة‭ ‬الوقف‭ ‬وتنمية‭ ‬أصولها‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬السمحة،‭ ‬متوكلين‭ ‬على‭ ‬الله‭ ‬سبحانه،‭ ‬سائلين‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭

‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويمتعهما‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬أنهوا‭ ‬فترة‭ ‬عضويتهم،‭ ‬مثمنا‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭.‬