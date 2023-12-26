رئيس الأوقاف السنية يؤكد اعتزازه بالثقة الملكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي رقم (63) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبهذه المناسبة رفع رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف السنية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وقد عبّر الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية
عن عظيم اعتزازه بالثقة الملكية السامية بتكليفه وزملائه أعضاء المجلس بحمل أمانة الأوقاف وشرف خدمة هذا المرفق المهم في ظل قيادة ملك البلاد المعظم وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التكليف يعد وسامًا غاليًا ومسؤولية كبيرة نسعى جاهدين للقيام بها خير قيام والنهوض برسالة المسجد وإدارة الوقف وتنمية أصولها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، متوكلين على الله سبحانه، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.
كما وجه شكره الجزيل وتقديره إلى جميع الأعضاء الذين أنهوا فترة عضويتهم، مثمنا ما بذلوه من نجاحات وإنجازات طوال الفترة السابقة.
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