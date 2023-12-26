فلسطينيون في الضفة الغربية يقاطعون المنتجات الإسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويحاول‭ ‬صاحب‭ ‬المحل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التركية‭ ‬والأردنية‭ ‬والصينية‭ ‬والمعلبات‭ ‬الفرنسية‭. ‬وانتشرت‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬حملات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تحث‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وشراء‭ ‬السلع‭ ‬المحلية‭ ‬والتي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬دعوات‭ ‬لحظر‭ ‬البضائع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ويمكن‭ ‬ملاحظة‭ ‬الملصقات‭ ‬واللوحات‭ ‬الدعائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬منا‭ ‬وفينا،‭ ‬منتجنا‭ ‬يكفينا‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬المنتج‭ ‬‮«‬الوطني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬فروع‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬الكبرى‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬ويقول‭ ‬مدير‭ ‬إحدى‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬عمر‭ ‬بواطنة‭: ‬‮«‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬ويمكن‭ ‬ملاحظة‭ ‬صناديق‭ ‬الماء‭ ‬والحليب‭ ‬ومسحوق‭ ‬الغسيل‭ ‬والمناديل‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬على‭ ‬رفوف‭ ‬تم‭ ‬وسمها‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬

وتقدر‭ ‬سلسلة‭ ‬المتاجر‭ ‬أن‭ ‬استهلاك‭ ‬المنتجات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬‮«‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭. ‬ويوضح‭ ‬بواطنة‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬محلات‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬طوروا‭ ‬ضميرا‭ ‬سياسيا‭ ‬وصاروا‭ ‬يستهلكون‭ ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬ويضيف‭: ‬‮«‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬الملصقات‭ ‬ويتصفحون‭ ‬صفحات‭ ‬الإنترنت‭ ‬لمعرفة‭ ‬قائمة‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬مقاطعتها‮»‬‭. ‬

ويمكن‭ ‬معرفة‭ ‬تلك‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقع‭ ‬حركة‭ ‬المقاطعة‭ ‬وسحب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬وهي‭ ‬حركة‭ ‬أسستها‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬معاملتها‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬وتتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحليفتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحركة‭ ‬بمعاداة‭ ‬السامية‭. ‬

ويوضح‭ ‬عمر‭ ‬البرغوثي‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الحركة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬المقاطعة‭ ‬تعارض‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنصرية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإسلاموفوبيا‭ ‬ومعاداة‭ ‬السامية‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬البرغوثي‭ ‬فإن‭ ‬فكرة‭ ‬حركة‭ ‬المقاطعة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬مناهضة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭.‬

وتعكس‭ ‬مطالب‭ ‬حركة‭ ‬مقاطعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬طموح‭ ‬وحقوق‭ ‬كافة‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التاريخية‭ ‬من‭ ‬فلسطينيي‭ ‬أراضي‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس،‭ ‬إلى‭ ‬المخيمات‭ ‬والشتات،‭ ‬والذي‭ ‬شرذمه‭ ‬الاستعمار‭-‬الاستيطاني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مراحل‮»‬‭. ‬واكتسبت‭ ‬الحركة‭ ‬زخما‭ ‬عالميا‭ ‬وأصبح‭ ‬لها‭ ‬فروع‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬دولة‭.‬

ويقول‭ ‬العضو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬عوفر‭ ‬نيمان‭: ‬‮«‬أؤيد‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تغيير‭ ‬الأمور‭ ‬هنا‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬الناشط‭ ‬اليساري‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬حملة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬تستخدم‭ ‬مبادئ‭ ‬اللاعنف‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لإحداث‭ ‬التغيير‭ ‬وتوفر‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركة‮»‬‭. ‬