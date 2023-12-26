الجيش الإسرائيلي يعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واضاف‭ ‬غسان‭ ‬جرار‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬استيقظ‭ ‬على‭ ‬لكمات‭ ‬وضرب‭ ‬جنود‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬نومنا‭... ‬وضعوا‭ ‬فوهة‭ ‬بندقية‭ ‬في‭ ‬وجهي،‭ ‬واقتادوني‭ ‬الى‭ ‬غرفة‭ ‬مع‭ ‬جنديين،‭ ‬وهي‭ ‬الى‭ ‬غرفة‭ ‬اخرى‭ ‬مع‭ ‬مجندة‭. ‬استطاعت‭ ‬تغيير‭ ‬ملابسها‭ ‬واخذوا‭ ‬منها‭ ‬هويتها‭ ‬وهاتفها‭ ‬الجوال‮»‬‭. ‬خالدة‭ ‬جرار‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬60‭ ‬عامًا‭ ‬هي‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المجمد‭ ‬عمله‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬اعتُقلت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2019‭ ‬وتضمنت‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬إليها‭ ‬توليها‭ ‬منصبًا‭ ‬قياديًا‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية،‭ ‬وهي‭ ‬حركة‭ ‬ماركسية‭ ‬تعتبرها‭ ‬إسرائيل‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اعتقالها‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬فتاة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬نسبه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭. ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جرار‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضت‭ ‬حكمًا‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وقالت‭ ‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إقدام‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬اعتقالات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قيادات‭ ‬وكوادر‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬نهج‭ ‬انتقامي‭ ‬بحق‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬وقياداته‭ ‬التي‭ ‬تتبنى‭ ‬مواقف‭ ‬واضحة‭ ‬ومبدئية‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‮»‬‭. ‬

واشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬يائسة‭ ‬وفاشلة‭ ‬لتفريغ‭ ‬الضفة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حراك‭ ‬وطني‭ ‬أو‭ ‬سياسي‭ ‬تعبوي‭ ‬مناهض‭ ‬للاحتلال‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬فشله‭ ‬الذريع‭ ‬في‭ ‬وأد‭ ‬المقاومة‭ ‬المتفجرة‭ ‬في‭ ‬الضفة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اعتقال‭ ‬خالدة‭ ‬جرار‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬زعيمة‭ ‬للجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬مطلوبة‭ ‬كعنصر‭ ‬إرهابي‮»‬‭. ‬ينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مداهمات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لاعتقال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬يعتبرهم‭ ‬مطلوبين‭.

‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967،‭ ‬تصاعداً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬فلسطيني‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الضفة،‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬أكد‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬اعتقال‭ ‬‮«‬55‭ ‬مواطنا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاث‭ ‬سيدات‭ ‬وصحفيان‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬النادي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬ارتفع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬4785‭.‬