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جراء العدوان الصهيوني.. مسؤولة أممية: ما رأيته في مستشفى الأقصى ((مذبحة كاملة))

12/26/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاحتلال يكثف اعتداءاته ويحول أحياء قطاع غزة ومشافيه إلى أكوام من الأنقاض

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬وصفت‭ ‬جيما‭ ‬كونيل‭ ‬قائدة‭ ‬فريق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬ما‭ ‬رأته‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مذبحة‭ ‬كاملة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬كونيل‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬‮«‬بجروح‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬علاجهم‭ ‬لوجود‭ ‬الكثيرين‭ ‬أمامهم‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬الجراحة،‭ ‬والمستشفى‭ ‬مكتظ‭ ‬بالمصابين‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬طاقته‭ ‬الاستيعابية‮»‬‭. ‬

‭ ‬ونقلت‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬كونيل‭ ‬قولها‭: ‬‮«‬رأيت‭ ‬صبيا‭ ‬عمره‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬يعاني‭ ‬بشكل‭ ‬مأساوي‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬مدمرة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬يموت‭ ‬أمامي‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحّة‭ ‬العالمية‭ ‬شهادات‭ ‬‮«‬مروّعة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬مخيّم‭ ‬المغازي‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الروايات‭ ‬جمعتها‭ ‬طواقمها‭ ‬من‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نُقل‭ ‬إليه‭ ‬ضحايا‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬الهمجي‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جبرييسوس‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تظهر‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‮»‬‭.‬

وأدت‭ ‬الضربة‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬70‭ ‬شهيدا‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬الحادث‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬جيما‭ ‬كونيل‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يلتزمون‭ ‬بأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬أماكن‭ ‬آمنة‭ ‬للفرار‭ ‬إليها‭. ‬

وتحدثت‭ ‬المسؤولة‭ ‬الأممية،‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬فريقا‭ ‬إنسانيا‭ ‬تابعا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتعمل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬عما‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬رقعة‭ ‬شطرنج‭ ‬بشرية‮»‬‭ ‬يفر‭ ‬بداخلها‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬بالفعل،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬وجهتهم‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬آمنة‭. ‬

وقالت‭ ‬كونيل،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية،‭ ‬التي‭ ‬زارت‭ ‬حي‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬متبقية‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬سيذهبون،‭ ‬ويبدو‭ ‬الأمر‭ ‬وكأن‭ ‬الناس‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬حول‭ ‬رقعة‭ ‬شطرنج‭ ‬بشرية‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬أمر‭ ‬إخلاء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬يفرون‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭. ‬لكنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬آمنين‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كثف‭ ‬من‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للقوات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬المحاصر‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستكثف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬تكثيف‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الأسرى،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬ستستمر‭ ‬أشهرا‭ ‬طويلة‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬تحدث‭ ‬سكان‭ ‬فلسطينيون‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬عدة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬أكبر‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الأمل‭ ‬بمدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وأفاد‭ ‬أحد‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تواصلت‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭ ‬المجاورة‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬خيم‭. ‬

ونقلت‭ ‬جثث‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ضحية‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭. ‬

وتظهر‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التقطت‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬تل‭ ‬الهوى‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬الأنقاض‭ ‬والدمار‭ ‬المحترق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الغرف‭ ‬المدمرة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬القدس،‭ ‬الذي‭ ‬حاصره‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬

ويقول‭ ‬رجل‭: ‬‮«‬الدمار‭ ‬كبير‭ ‬جداً،‭ ‬وكل‭ ‬السكان‭ ‬نزحوا‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬الله‭ ‬يعين‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬ما‭ ‬حل‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬مصائب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الناجين‭ ‬أبو‭ ‬البراء‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬أنقاض‭ ‬منزل‭ ‬دمره‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تدعي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مناطق‭ ‬مأهولة‭ ‬أو‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬يناقض‭ ‬ادعاءاتها‭ ‬وأكاذيبها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مخيمات‭ ‬رفح‭ ‬للاجئين‭ ‬‮«‬تؤوي‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المسالمين،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬20915‭ ‬شهيدا‭ ‬وزهاء‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬جريح،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الحادي‭ ‬والثمانين‭ ‬للحرب‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭: ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬20915‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬54918‭ ‬جريحا‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يواصل‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مواجهة‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬وسرايا‭ ‬القدس‭ ‬قتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬وتدمير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬ساعات،‭ ‬وأنهما‭ ‬تخوضان‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬محاور‭ ‬التوغل‭.‬

وأعلنت‭ ‬تدمير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬وقتل‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬كمائن،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬حشودات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬غلاف‭ ‬القطاع‭.‬

ونشرت‭ ‬حماس‭ ‬لقطات‭ ‬تظهر‭ ‬مقاتلين‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬ويفجّرون‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضباط‭ ‬والجنود‭ ‬القتلى‭ ‬إلى‭ ‬‮٦‬‭ ‬خلال‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬ساعة‭.‬

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