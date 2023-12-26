فعاليات وطنية: وزير الداخلية تحدث بلسان المواطنين إلى الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ثمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬مجتمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬القاها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬القيادة‭ ‬والمنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬بمعسكر‭ ‬سافرة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جاءت‭ ‬تعبيرا‭ ‬صادقا‭ ‬لما‭ ‬يحمله‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬والتقدير‭ ‬والطاعة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬شيّد‭ ‬الاساس‭ ‬ورفع‭ ‬الهمم‭ ‬بعزة‭ ‬وسيادة‭.‬





أشارت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والكاتبة‭ ‬الصحافية‭ ‬هيفاء‭ ‬جمعة‭ ‬عدوان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬نقلت‭ ‬الأحاسيس‭ ‬والمشاعر‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬قائده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬فقد‭ ‬شملت‭ ‬كلمة‭ ‬الوزير‭ ‬معاني‭ ‬الحب‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬لملكه‭ ‬المعظم‭ ‬وولائه‭ ‬والفخر‭ ‬بجلالة‭ ‬الملك‭ ‬صاحب‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وعبرت‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬الشعب‭ ‬بالمروءة‭ ‬الوطنية‭ ‬والضمير‭ ‬والوجدان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬والمشاعر‭ ‬الوطنية‭ ‬والشعبية‭ ‬الجارفة‭ ‬لجلالته‭ ‬ودور‭ ‬جلالته‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬وأنه‭ ‬مصدر‭ ‬الحكمة‭ ‬والأمل‭ ‬للبحرين‭ ‬وشعبها‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬تأكيد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬يعد‭ ‬تأكيداً‭ ‬جديداً‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة،‭ ‬وأن‭ ‬المستوى‭ ‬الاحترافي‭ ‬الرفيع‭ ‬لعمل‭ ‬الشرطة‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬حيث‭ ‬التعامل‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬بكل‭ ‬حزم‭ ‬وعدالة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الفنان‭ ‬والباحث‭ ‬والروائي‭ ‬إبراهيم‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكأنها‭ ‬مرفوعة‭ ‬من‭ ‬قلوب‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬كل‭ ‬معاني‭ ‬التقدير‭ ‬والاشادة‭ ‬لراعي‭ ‬نهضة‭ ‬وعمران‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوزير‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬هو‭ ‬موضع‭ ‬الأمل‭ ‬وعنوان‭ ‬الحكمة‭ ‬والإباء‭ ‬وجدد‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬والسمع‭ ‬والطاعة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬راعي‭ ‬الإنجاز‭ ‬قائد‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬الناجحة‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬ابراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬وتحققه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فقد‭ ‬لمسنا‭ ‬مدى‭ ‬التطوير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬إدارات‭ ‬الوزارة‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازا‭ ‬يرفع‭ ‬الرأس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تعدد‭ ‬المنشآت‭ ‬وتطورها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬إنجازات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬و‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرقي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬أفراد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأساليب‭ ‬المتطورة‭.‬

ونوه‭ ‬السفير‭ ‬الذوادي‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬رسالة‭ ‬صادقة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬حب‭ ‬وأمن‭ ‬وطنه،‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬فوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وبتواصله‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دوره‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي‭ ‬والأمني‭ ‬فهو‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬ينقل‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬الخارجة‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬أب‭ ‬الجميع‭.‬

وقالت‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬الدكتورة‭ ‬صفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬المنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬سافرة‭ ‬يعد‭ ‬ترجمة‭ ‬لرؤية‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬وتمكينها‭ ‬للاضطلاع‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭.‬

وأشادت‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬لتعبّر‭ ‬عما‭ ‬يحمله‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬تجاه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أكدت‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬نحو‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬وتهيئة‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬تحقيقا‭ ‬للاستقرار‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والنماء،‭ ‬وكذلك‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬والتقدير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يبذله‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬ودور‭ ‬أبوي‭ ‬إلى‭ ‬أبناء‭ ‬شعبه‭ ‬الأوفياء‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬كافة‭ ‬المواطنين‭ ‬بأن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬سندهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭ ‬ومصدر‭ ‬الأمل‭ ‬والأمان‭ ‬والطمأنينة‭.‬

وقال‭ ‬الإعلامي‭ ‬فواز‭ ‬العبدالله‭ ‬إن‭ ‬المواطن‭ ‬يشعر‭ ‬بكامل‭ ‬الارتياح‭ ‬عندما‭ ‬يرى‭ ‬ويستمع‭ ‬لكلمة‭ ‬تمثل‭ ‬توجهاته‭ ‬وتعكس‭ ‬ما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬بداخله،‭ ‬تلك‭ ‬كانت‭ ‬ببساطة‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتلك‭ ‬المشاعر‭ ‬كانت‭ ‬بالفعل‭ ‬مشاعر‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬ينعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأوجه‭ ‬والمجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬السياسة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمبادرات‭ ‬المستحدثة‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ومستمر‭. ‬

وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬حملت‭ ‬كلمات‭ ‬الوزير‭ ‬مضامين‭ ‬متعددة،‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الماضي‭ ‬القريب‭ ‬وما‭ ‬شهده‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬وتأسيس‭ ‬لبنيان‭ ‬عظيم‭ ‬ارتكز‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المواطن‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬له،‭ ‬وحملت‭ ‬مكاسب‭ ‬الحاضر‭ ‬وما‭ ‬نعيشه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬ورقي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناحي‭ ‬وخاصة‭ ‬الأمنية‭ ‬منها‭ ‬وما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬رئيسي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬انموذجا‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬إن‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬امتنانه‭ ‬واعتزازه‭ ‬لما‭ ‬يلقاه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬وأصبحت‭ ‬بذلك‭ ‬مهيأة‭ ‬لذود‭ ‬عن‭ ‬حياد‭ ‬الوطن‭.‬

وأضاف،‭ ‬إننا‭ ‬جميعا‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نثمن‭ ‬عاليا‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تتميز‭ ‬بجهوزية‭ ‬عالية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬كلمته‭ ‬صادقه‭ ‬المعاني‭ ‬والتعابير‭ ‬وجاءت‭ ‬خلال‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭ ‬يرفع‭ ‬خلالها‭ ‬المواطنون‭ ‬مشاعرهم‭ ‬وأحاسيسهم‭ ‬وتبريكاتهم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لتستمر‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة‭ ‬لجلالته‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الخزاعي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬المنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬لمعسكر‭ ‬سافرة‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بأداء‭ ‬منتسبي‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬ورعايتهم،‭ ‬وتقديره‭ ‬لإخلاصهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬وضمان‭ ‬استقرارها‭.‬

وأعرب‭ ‬الخزاعي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديريه‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬معاليه‭ ‬التي‭ ‬سطرت‭ ‬واقعا‭ ‬ملموسا‭ ‬لتعابير‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وكانت‭ ‬الكلمة‭ ‬بمثابة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬البحرينيين‭ ‬الى‭ ‬قائدهم‭ ‬المعظم‭ ‬وهي‭ ‬مسئولية‭ ‬وطنية‭ ‬اختطها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬فله‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لدوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشراكة‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وتقوية‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬رياض‭ ‬يوسف‭ ‬حمزة‭ ‬بكلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬حب‭ ‬وولاء‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬فهو‭ ‬صاحب‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وأكدت‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬نحو‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬وتهيئة‭ ‬السبل‭ ‬كافة‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للاستقرار‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والنماء‭ ‬فجلالته‭ ‬صاحب‭ ‬المروءة‭ ‬الوطنية‭ ‬والضمير‭ ‬والوجدان،‭ ‬إن‭ ‬ضاق‭ ‬بالأمر‭ ‬رأي،‭ ‬أو‭ ‬ألّم‭ ‬خطب‭ ‬أو‭ ‬ضيم،‭ ‬فالملك‭ ‬للبحرين‭ ‬موضع‭ ‬الأمل‭ ‬وعنوان‭ ‬الحكمة‭ ‬والإباء‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬نجم‭ ‬رئيس‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬إن‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬لافتتاح‭ ‬المنشآت‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬سافرة‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬ليعكس‭ ‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬لا‭ ‬تخطئها‭ ‬العين‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصلة‭ ‬لمنسوبي‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتقدير‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لإخلاص‭ ‬وتضحيات‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المنوط‭ ‬بهم‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬جلالته‭ ‬نحو‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬وتهيئة‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والنماء‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬مضمونها‭ ‬تعبيراً‭ ‬صادقاً‭ ‬عما‭ ‬يحمله‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬صادق‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منسوبيها‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.‬