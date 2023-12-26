فعاليات وطنية: وزير الداخلية تحدث بلسان المواطنين إلى الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كلمة وزير الداخلية أكدت أن جلالته هو موضع الأمل وعنوان الحكمة والإباء
ثمنت فعاليات مجتمعية الكلمة الوطنية التي القاها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بافتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، مؤكدين أن كلمة وزير الداخلية جاءت تعبيرا صادقا لما يحمله أبناء مملكة البحرين من مشاعر الحب والولاء والتقدير والطاعة لجلالة الملك المعظم الذي شيّد الاساس ورفع الهمم بعزة وسيادة.
أشارت الإعلامية والكاتبة الصحافية هيفاء جمعة عدوان إلى أن الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية نقلت الأحاسيس والمشاعر التي يحملها شعب مملكة البحرين إلى قائده جلالة الملك المعظم، فقد شملت كلمة الوزير معاني الحب لكل مواطن لملكه المعظم وولائه والفخر بجلالة الملك صاحب القيادة الحكيمة، وعبرت كذلك عن تقدير الشعب بالمروءة الوطنية والضمير والوجدان لجلالة الملك والمشاعر الوطنية والشعبية الجارفة لجلالته ودور جلالته القيادي في الظروف الصعبة وأنه مصدر الحكمة والأمل للبحرين وشعبها.
وأوضحت أن تأكيد وزير الداخلية الدور الوطني الذي تقوم به شرطة البحرين لحفظ الأمن والاستقرار، يعد تأكيداً جديداً على الرسالة النبيلة التي يضطلع بها كل فرد من أفراد الشرطة، وأن المستوى الاحترافي الرفيع لعمل الشرطة يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، حيث التعامل بأعلى المعايير المهنية والإنسانية لتنفيذ القانون بكل حزم وعدالة.
من جانبه قال الفنان والباحث والروائي إبراهيم راشد الدوسري إن كلمة وزير الداخلية، وكأنها مرفوعة من قلوب المواطنين الذين يحملون كل معاني التقدير والاشادة لراعي نهضة وعمران البحرين، حيث إن الوزير قال إن جلالة الملك المعظم هو موضع الأمل وعنوان الحكمة والإباء وجدد العهد والولاء والسمع والطاعة لجلالة الملك المعظم راعي الإنجاز قائد مسيرة الوطن الناجحة.
وأكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية عن فخره بما حققته وتحققه وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، فقد لمسنا مدى التطوير الذي شهدته إدارات الوزارة والذي يعتبر إنجازا يرفع الرأس من حيث تعدد المنشآت وتطورها بما يخدم إنجازات وزارة الداخلية و يتماشى مع التطورات العالمية، بالإضافة إلى الرقي في تطوير أداء أفراد وزارة الداخلية بما يتماشى مع الأساليب المتطورة.
ونوه السفير الذوادي بمضامين كلمة وزير الداخلية والتي تعتبر رسالة صادقة من كل مواطن حريص على حب وأمن وطنه، رفعها إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، فوزير الداخلية وبتواصله المستمر مع كافة فئات المجتمع البحريني من خلال دوره الوطني والمجتمعي والأمني فهو خير من ينقل هذه الكلمات الخارجة من القلب إلى أب الجميع.
وقالت أمين عام أسرة الأدباء والكتاب الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي إن افتتاح المنشآت الجديدة في معسكر سافرة يعد ترجمة لرؤية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم في تطوير شرطة البحرين وتمكينها للاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأشادت بمضامين الكلمة الهامة التي ألقاها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والتي جاءت لتعبّر عما يحمله كل مواطن تجاه جلالة الملك المعظم، حيث إن كلمة وزير الداخلية أكدت رؤية جلالته نحو أهمية البناء والتطوير والتحديث وتهيئة كافة السبل تحقيقا للاستقرار والطمأنينة والنماء، وكذلك الشكر والثناء والتقدير لجلالة الملك المعظم لكل ما يبذله جلالته من جهود ودور أبوي إلى أبناء شعبه الأوفياء من حياة كريمة يشعر بها كافة المواطنين بأن جلالة الملك سندهم في كل الأوقات ومصدر الأمل والأمان والطمأنينة.
وقال الإعلامي فواز العبدالله إن المواطن يشعر بكامل الارتياح عندما يرى ويستمع لكلمة تمثل توجهاته وتعكس ما يحمله من مشاعر وتعبر عن ما بداخله، تلك كانت ببساطة كلمة وزير الداخلية، وتلك المشاعر كانت بالفعل مشاعر كل مواطن على أرض هذا الوطن الغالي، هذا الوطن الذي ينعم بالأمن والأمان على كافة الأوجه والمجالات، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والجهود الحثيثة والمبادرات المستحدثة التي تطلقها وزارة الداخلية بشكل دائم ومستمر.
وأضاف: لقد حملت كلمات الوزير مضامين متعددة، تحدثت عن الماضي القريب وما شهده من بناء وتأسيس لبنيان عظيم ارتكز بشكل مباشر على دور المواطن وجودة الخدمات المقدمة له، وحملت مكاسب الحاضر وما نعيشه من تقدم وتطور ورقي في كافة المناحي وخاصة الأمنية منها وما تمثله من شريان حياة رئيسي جعل من البحرين انموذجا في التعايش السلمي تحت قبة من الأمن والأمان.
وقال الدكتور منصور محمد سرحان إن كلمة وزير الداخلية عبرت عن عظيم امتنانه واعتزازه لما يلقاه من دعم من صاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أدى إلى تطوير شرطة البحرين وأصبحت بذلك مهيأة لذود عن حياد الوطن.
وأضاف، إننا جميعا أبناء مملكة البحرين نثمن عاليا الجهود التي يبذلها معالي وزير الداخلية في حفظ الأمن، وتطوير قدرات الشرطة التي أصبحت تتميز بجهوزية عالية، حيث كانت كلمته صادقه المعاني والتعابير وجاءت خلال مناسبات وطنية يرفع خلالها المواطنون مشاعرهم وأحاسيسهم وتبريكاتهم لجلالة الملك المعظم، لتستمر المسيرة المباركة لجلالته.
وأشار الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى إلى أن افتتاح المنشآت الجديدة لمعسكر سافرة يعكس مدى اهتمام جلالة الملك المعظم بأداء منتسبي شرطة البحرين والحرص على دعمهم ورعايتهم، وتقديره لإخلاصهم وتضحياتهم في أداء واجبهم الوطني من أجل الحفاظ على أمن المملكة وضمان استقرارها.
وأعرب الخزاعي عن شكره وتقديريه للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وجميع منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم المبذولة في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطنين، مشيدًا بمضامين كلمة معاليه التي سطرت واقعا ملموسا لتعابير أبناء البحرين نحو جلالة الملك المعظم، وكانت الكلمة بمثابة نيابة عن البحرينيين الى قائدهم المعظم وهي مسئولية وطنية اختطها وزير الداخلية، فله منا كل الشكر والتقدير لدوره البارز في دعم الشراكة والانتماء الوطني وتقوية اللحمة الوطنية.
وأشاد الدكتور رياض يوسف حمزة بكلمة وزير الداخلية التي عبرت عن مدى حب وولاء كل مواطن لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، فهو صاحب القيادة الحكيمة، وأكدت رؤية جلالته نحو أهمية البناء والتطوير والتحديث وتهيئة السبل كافة تحقيقًا للاستقرار والطمأنينة والنماء فجلالته صاحب المروءة الوطنية والضمير والوجدان، إن ضاق بالأمر رأي، أو ألّم خطب أو ضيم، فالملك للبحرين موضع الأمل وعنوان الحكمة والإباء.
وقال الدكتور راشد نجم رئيس أسرة الأدباء والكتاب إن تفضل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالزيارة الكريمة لافتتاح المنشآت الجديدة في معسكر سافرة تزامناً مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية ليعكس دلالة واضحة لا تخطئها العين على حرص واهتمام ورعاية جلالته المتواصلة لمنسوبي شرطة البحرين، والتقدير من جلالته لإخلاص وتضحيات رجال الأمن في أداء الواجب الوطني المنوط بهم حفاظا على الأمن والنظام، انطلاقاً من رؤية جلالته نحو أهمية البناء والتطوير والتحديث وتهيئة كافة السبل لتحقيق الاستقرار والطمأنينة والنماء.
كما أن الكلمة التي ألقاها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بهذه المناسبة كانت في مضمونها تعبيراً صادقاً عما يحمله المواطنون في مملكة البحرين من صادق الحب والولاء لجلالة الملك المعظم، وتقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وجميع منسوبيها من مبادرات ومشاريع كبيرة نحو التحول إلى شرطة عصرية يكون لها الدور الفاعل في حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على الأمن والازدهار.
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