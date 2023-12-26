لجنة الشكاوى بالوطنية لحقوق الإنسان تتعامل مع 49 شكوى ومساعدة قانونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬تابعت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بخصوص‭ ‬مجمل‭ ‬قراراتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬السابقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشاكين‭ ‬وطالبين‭ ‬المساعدات‭ ‬القانونية،‭ ‬وذوي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نزلاء‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أحوال‭ ‬ذويهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭. ‬ويمكن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ (‬ NIHR ‭ ‬ Bahrain ‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ >‭.‬ nihr ‭.‬ org ‭.‬ bh ‭) ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬المجاني‭ (‬80001144‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬لمقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭.‬