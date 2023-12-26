لجنة الشكاوى بالوطنية لحقوق الإنسان تتعامل مع 49 شكوى ومساعدة قانونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العادي التاسع والعشرين، برئاسة روضة العرادي، وعضوية خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة، وأحمد السلوم، حيث افتتحت أعمالها باستعراض الكشوفات المتعلقة بالشكاوى التي تلقاها مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023، حيث تم التعامل مع (49) حالة تنوعت ما بين شكاوى ومساعدات قانونية وحالات رصد.
كما تابعت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة، بالإضافة إلى لقاء عدد من الشاكين وطالبين المساعدات القانونية، وذوي عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على أحوال ذويهم وتقديم الدعم والمساعدة. ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطبيق الهواتف النقالة ( NIHR Bahrain )، أو عبر الموقع الإلكتروني ( >. nihr . org . bh ) أو عن طريق الخط الساخن المجاني (80001144)، أو الحضور الشخصي لمقر المؤسسة في ضاحية السيف.
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