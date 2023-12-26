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لجنة الشكاوى بالوطنية لحقوق الإنسان تتعامل مع 49 شكوى ومساعدة قانونية

12/26/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬اجتماعها‭ ‬العادي‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين،‭ ‬برئاسة‭ ‬روضة‭ ‬العرادي،‭ ‬وعضوية‭ ‬خالد‭ ‬الشاعر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وأحمد‭ ‬السلوم،‭ ‬حيث‭ ‬افتتحت‭ ‬أعمالها‭ ‬باستعراض‭ ‬الكشوفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬وتلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬بالمؤسسة،‭ ‬والمساعدات‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬والحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائط‭ ‬الإعلام‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ (‬49‭) ‬حالة‭ ‬تنوعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شكاوى‭ ‬ومساعدات‭ ‬قانونية‭ ‬وحالات‭ ‬رصد‭.‬

كما‭ ‬تابعت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بخصوص‭ ‬مجمل‭ ‬قراراتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬السابقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشاكين‭ ‬وطالبين‭ ‬المساعدات‭ ‬القانونية،‭ ‬وذوي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نزلاء‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أحوال‭ ‬ذويهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭. ‬ويمكن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ (‬ NIHR ‭ ‬ Bahrain ‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ >‭.‬ nihr ‭.‬ org ‭.‬ bh ‭) ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬المجاني‭ (‬80001144‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬لمقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭.‬

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