المستشفيات الحكومية تطرح خدمة استعراض وطباعة ((السيك ليف)) رقميًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إضـافة الشهادة المرضيّة في الموقع الإلكتروني بعد ساعة من تلقي العلاج
أعلنت المستشفيات الحكومية عن طرح خدمة استعراض الشهادات الطبيّة بشكل رقمي وذلك لغرض استعراض وطباعة الإجازات المرضيّة «السيك ليف» التي تم إصدارها بالمستشفيات الحكومية عن طريق رمز الاستجابة السريعة.
وفي تفاصيل أخرى، بيّنت من خلال صفحتها الرسمية في تطبيق «الانستجرام» أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر مسح الرمز للحصول على الشهادة المرضيّة ويمكن للجهات المسؤولة التأكد من صحة الشهادة المرضيّة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في الشهادة.
وسيتم توفير الشهادة المرضية بعد ساعة من الانتهاء من العلاج، ويمكن الدخول على موقع وزارة الصحة للحصول عليها من خلال رابط تم إرفاقه في المنشور الذي تم من خلاله الإعلان عن هذه الخدمة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن نطاق مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية« I - SEHA » ، حيث تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية عرض وطباعة الشهادات الطبية التي تم إصدارها بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول إلى موقع وزارة الصحة الالكتروني واستعراض الخدمات الالكترونية واستعراض خدمات الأفراد، ومن خلال قائمة الخدمات يمكن اختيار خدمة الإجازات الطبية، حيث ستقوم الصفحة باستعراض جدول البيانات التي يتضمن الجهة الصحية التابعة للوزارة التي أصدرت الإجازة الطبيّة بكامل تفاصيلها إلى جانب خيار استعراضها بصيغة الـ PDF
الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة في زاوية الإجازة المرضيّة.
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