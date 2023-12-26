المستشفيات الحكومية تطرح خدمة استعراض وطباعة ((السيك ليف)) رقميًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أعلنت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬خدمة‭ ‬استعراض‭ ‬الشهادات‭ ‬الطبيّة‭ ‬بشكل‭ ‬رقمي‭ ‬وذلك‭ ‬لغرض‭ ‬استعراض‭ ‬وطباعة‭ ‬الإجازات‭ ‬المرضيّة‭ ‬‮«‬السيك‭ ‬ليف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى،‭ ‬بيّنت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الانستجرام‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬عبر‭ ‬مسح‭ ‬الرمز‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬المرضيّة‭ ‬ويمكن‭ ‬للجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الشهادة‭ ‬المرضيّة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الشهادة‭.‬

وسيتم‭ ‬توفير‭ ‬الشهادة‭ ‬المرضية‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬العلاج،‭ ‬ويمكن‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬تم‭ ‬إرفاقه‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬مشروع‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمعلومات‭ ‬الصحية‮«‬ I ‭-‬ SEHA ‮»‬‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إمكانية‭ ‬عرض‭ ‬وطباعة‭ ‬الشهادات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭.‬

ويمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬عبر‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الالكتروني‭ ‬واستعراض‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬واستعراض‭ ‬خدمات‭ ‬الأفراد،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬يمكن‭ ‬اختيار‭ ‬خدمة‭ ‬الإجازات‭ ‬الطبية،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬الصفحة‭ ‬باستعراض‭ ‬جدول‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يتضمن‭ ‬الجهة‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬الإجازة‭ ‬الطبيّة‭ ‬بكامل‭ ‬تفاصيلها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خيار‭ ‬استعراضها‭ ‬بصيغة‭ ‬الـ PDF ‭

‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬الإجازة‭ ‬المرضيّة‭.‬