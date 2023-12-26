التخطيط العمراني: الانتهاء من مشروع تخطيط 96 منطقة غير مخططة نهاية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت المهندسة نورة محمد بوجيري مدير إدارة التخطيط التفصيلي بهيئة التخطيط والتطوير العمراني إن الهيئة قطعت أشواطًا متقدمة في إطار الانتهاء من مشروع تخطيط 96 منطقة غير مخططة الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، متوقعة الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2024.
وأفادت المهندسة بوجيري – في مداخلة هاتفية لتلفزيون البحرين أمس – أن المخططات تمر في سلسلة مطولة من الاجراءات والخطوات في سبيل وضع مخططات نموذجية وشاملة للأراضي تتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 وتتلاءم مع طبيعة المنطقة وتتناسب مع كفاءة البنية التحتية وشبكة الطرق والشوارع فيها.
وأوضحت أن المرحلة الأولى هي التخطيط ويتم فيها دراسة المنطقة وتخطيط الملكيات واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة وتوفير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاعتماد يتم الحصول على الموافقات اللازمة من جهات خارجية تمهيدًا لاعتماد المخطط ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الحالية، تعتبر مرحلة تحديث وثائق المخطط ويتم فيها تحديث الوثائق للعقارات الواقعة ضمن المخطط بالحصول على موافقة جميع الملاك أو بإصدار قرارات باستملاك على العقارات التي تعذر الحصول على موافقة ملاكها أو انقضت المدة المحددة لاستلام الاقرارات الموثقة.
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