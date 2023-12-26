التخطيط العمراني: الانتهاء من مشروع تخطيط 96 منطقة غير مخططة نهاية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





قالت‭ ‬المهندسة‭ ‬نورة‭ ‬محمد‭ ‬بوجيري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬التفصيلي‭ ‬بهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬قطعت‭ ‬أشواطًا‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تخطيط‭ ‬96‭ ‬منطقة‭ ‬غير‭ ‬مخططة‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬الهيئة،‭ ‬متوقعة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وأفادت‭ ‬المهندسة‭ ‬بوجيري‭ ‬ – ‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬لتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬ – ‭ ‬أن‭ ‬المخططات‭ ‬تمر‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬مطولة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬والخطوات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وضع‭ ‬مخططات‭ ‬نموذجية‭ ‬وشاملة‭ ‬للأراضي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الوطني‭ ‬2030‭ ‬وتتلاءم‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬المنطقة‭ ‬وتتناسب‭ ‬مع‭ ‬كفاءة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬والشوارع‭ ‬فيها‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬التخطيط‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬دراسة‭ ‬المنطقة‭ ‬وتخطيط‭ ‬الملكيات‭ ‬واستحداث‭ ‬شبكة‭ ‬طرق‭ ‬وربطها‭ ‬بشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬القائمة‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬هي‭ ‬مرحلة‭ ‬الاعتماد‭ ‬يتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لاعتماد‭ ‬المخطط‭ ‬ونشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية،‭ ‬تعتبر‭ ‬مرحلة‭ ‬تحديث‭ ‬وثائق‭ ‬المخطط‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬تحديث‭ ‬الوثائق‭ ‬للعقارات‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬المخطط‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬جميع‭ ‬الملاك‭ ‬أو‭ ‬بإصدار‭ ‬قرارات‭ ‬باستملاك‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬تعذر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬ملاكها‭ ‬أو‭ ‬انقضت‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬لاستلام‭ ‬الاقرارات‭ ‬الموثقة‭.‬