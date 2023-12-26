وزير الأشغال: توفير خدمة الصرف الصحي لأكثر من 1400 عقار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد وزير الاشغال المهندس إبراهيم الحواج بأن سلسلة المشاريع المعتزم إنجازها في الدائرة الثانية عشر من المحافظة الشمالية تتضمن رصف شوارع يستفيد منها نحو 1800 عقار وتوفير خدمة الصرف الصحي لأكثر من 1400 عقار في الوقت الذي أكدت فيه النائب حنان فردان أن القاطنين في حوالي 1500 عقار ما تزال في مراحل التصاميم سوف يعانون طويلا إلى أن تتوفر لهم خدمة الصرف الصحي داعية إلى اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة بشأن هذا الموضوع.
وعبر وزير الأشغال في جوابه عن سؤال نيابي تقدمت به النائب حنان فردان عن شكره للنائب حنان فردان والمجلس البلدي الشمالي على تعاونهم ومتابعتهم الحثيثة وتواصلهم مع الوزارة مؤكدا اهتمام الوزارة بجميع ما يردها من مقترحات وملاحظات بشأن البنية التحتية.
واستعرضت النائب حنان فردان في جلس مجلس النواب أمس مشاهد من واقع تردي البنية التحتية في عدد من مجمعات وأحياء المنطقة الغربية نتيجة غياب الصرف الصحي ورصف الشوارع في تلك المجمعات والأحياء مؤكدة الحاجة إلى قرارات حازمة وحاسمة بشأن هذه المنطقة من أجل تأهيلها وجعلها في الوضع الصحي والبيئي الملائم، معبرة في الوقت نفسه عن شكرها لوزارة الأشغال بقيادة المهندس إبراهيم الحواج وكذلك المجلس البلدي على جهودهم ومتابعتهم لهذا الموضوع.
MENAFN26122023000055011008ID1107659559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.