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وزير الأشغال: توفير خدمة الصرف الصحي لأكثر من 1400 عقار

12/26/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحواج‭ ‬بأن‭ ‬سلسلة‭ ‬المشاريع‭ ‬المعتزم‭ ‬إنجازها‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تتضمن‭ ‬رصف‭ ‬شوارع‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬1800‭ ‬عقار‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬أن‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬1500‭ ‬عقار‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التصاميم‭ ‬سوف‭ ‬يعانون‭ ‬طويلا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتوفر‭ ‬لهم‭ ‬خدمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الحكومة‭ ‬قرارات‭ ‬حاسمة‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭.‬

وعبر‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬جوابه‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬نيابي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للنائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬الحثيثة‭ ‬وتواصلهم‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬مؤكدا‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬بجميع‭ ‬ما‭ ‬يردها‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬وملاحظات‭ ‬بشأن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

واستعرضت‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬في‭ ‬جلس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬تردي‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مجمعات‭ ‬وأحياء‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬نتيجة‭ ‬غياب‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ورصف‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجمعات‭ ‬والأحياء‭ ‬مؤكدة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬حازمة‭ ‬وحاسمة‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهيلها‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬والبيئي‭ ‬الملائم،‭ ‬معبرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بقيادة‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحواج‭ ‬وكذلك‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭.‬

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