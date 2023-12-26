وزير الأشغال: توفير خدمة الصرف الصحي لأكثر من 1400 عقار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬جوابه‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬نيابي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للنائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬الحثيثة‭ ‬وتواصلهم‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬مؤكدا‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارة‭ ‬بجميع‭ ‬ما‭ ‬يردها‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬وملاحظات‭ ‬بشأن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

واستعرضت‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬في‭ ‬جلس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬تردي‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مجمعات‭ ‬وأحياء‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬نتيجة‭ ‬غياب‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ورصف‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجمعات‭ ‬والأحياء‭ ‬مؤكدة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬حازمة‭ ‬وحاسمة‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهيلها‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬والبيئي‭ ‬الملائم،‭ ‬معبرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بقيادة‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحواج‭ ‬وكذلك‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭.‬