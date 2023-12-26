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مجلس النواب يحيل توصيات لجنة التحقيق في تدني المعيشة إلى الحكومة

12/26/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأكيدات حكومية لوضع هذا الملف في قمة أولويات عملها

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬احمد‭ ‬المسلم‭ ‬على‭ ‬إحالة‭ ‬توصيات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬37‭ ‬توصية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬مؤيد‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬معارض‭ ‬لبعض‭ ‬نقاط‭ ‬التقرير‭.‬

واجمعت‭ ‬مداخلات‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يعانيه‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬مع‭ ‬الثبات‭ ‬مستويات‭ ‬الدخل‭ ‬والرواتب‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرواتب‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬رأينا‭ ‬تضاعف‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود،‭ ‬مطالبا‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬الإسكان،‭ ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اهم‭ ‬موضوع‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬هو‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬متحد‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬يجب‭ ‬حل‭ ‬جميع‭ ‬التحديات‭ ‬الموجودة‭ ‬مثل‭ ‬التوظيف‭ ‬والإسكان‭ ‬وموائمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬وزيادة‭ ‬الدعم‭ ‬والكهرباء‭ ‬والحد‭ ‬الأدنى‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتمعت‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬جهة،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الإجابات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬جودتها‭ ‬لان‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬لاقت‭ ‬تعاونا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬وكانت‭ ‬امينة‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬وجدنا‭ ‬فيه‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والمقترحات‭ ‬بصورة‭ ‬متجردة‭ ‬وموضوعية،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬انجاز‭ ‬تم‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬النهاية‭ ‬ولكن‭ ‬مساعي‭ ‬الحكومة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭.‬

واوضح‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬صدرت‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬اثناء‭ ‬وبعد‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬وهناك‭ ‬توافقات‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬وبين‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬اعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬وهذه‭ ‬التوافقات‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬حاليا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الخطوات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬جار‭ ‬رصد‭ ‬نسبة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وان‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬ليس‭ ‬عنصرا‭ ‬واحدا‭ ‬بل‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬تضمنها‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬وخطة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وكلها‭ ‬اشركت‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والتخصصات‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اعتبر‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬ردود‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬منتقدا‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬كثرة‭ ‬مواطن‭ ‬التقصير‭ ‬بالتقرير،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬بناء‭ ‬خطة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تلك‭ ‬الردود‭ ‬ستكون‭ ‬غير‭ ‬واقعية،‭ ‬كما‭ ‬رأى‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬لم‭ ‬يعط‭ ‬الأهمية‭ ‬القصوى‭ ‬للعاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬واتفق‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الطرح‭ ‬عبر‭ ‬انتقاد‭ ‬احدى‭ ‬توصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الصيانة‭ ‬للمكيفات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬التجار‭ ‬الأسعار،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬تعتبر‭ ‬مبررا‭ ‬للتجار‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬صيانة‭ ‬للمكيفات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭.‬

كما‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬العوضي‭ ‬عدم‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بإرجاع‭ ‬نسبة‭ ‬3 % ‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬رواتب‭ ‬ومخصصات‭ ‬الأرامل‭ ‬وتقليل‭ ‬خصم‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬العلاوات‭ ‬التي‭ ‬اوصت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬بنسبة‭ ‬40 % ‭ ‬هي‭ ‬زيادات‭ ‬خجولة‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬استخلص‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬فردان‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬81 % ‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬تستحق‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬و78 % ‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬مستحقي‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬يستحقون‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬امر‭ ‬مخالف‭ ‬لتوجه‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬الرعوية‭ ‬الى‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تلزم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتوصيات‭ ‬لجان‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬ضعف‭ ‬الأدوات‭ ‬الدستورية‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬ضعف‭ ‬مخرجات‭ ‬المجلس،‭ ‬مطالبا‭ ‬بلائحة‭ ‬تخدم‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬وتلزم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتوصيات‭ ‬اللجان‭.‬

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