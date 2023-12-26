رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية يثمنون الثقة الملكية السامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي رقم (63) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، رفع يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وكافة أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم لمنحهم الثقة الملكية السامية، كما تشرفوا برفع خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه المتواصل للعمل الوقفي.
وثمّن رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية ما يوليه جلالة الملك المعظم من رعايةٍ دائمةٍ لدور العبادة في مملكتنا الغالية، ودعم جلالته الراسخ للعمل الوقفي والخيري والإنساني، مؤكدين أن التكليف الملكي السامي يمثل وسام فخر واعتزاز ومسؤولية دينية ووطنية كبيرة تتطلب النهوض بها على أكمل وجه، وحث الخطى نحو تحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا الإطار، تقدم الصالح بخالص تهانيه وتبريكاته لكافة الأعضاء المعينين، وشاكراً في الوقت ذاته جهود من سلفهم وما قدموه من خدمات طيبة خلال السنوات الماضية.
وأكد الصالح ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الأوقاف أن أعضاء المجلس سيبذلون قصارى جهدهم لتأدية واجباتهم ومسؤولياتهم بكل أمانة وصدق، وسيعملون بكل إخلاص ووفاء، بالشكل الذي ينسجم ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، محافظين في ذلك على الوقف، وساعين إلى تحقيق أهدافه ومقاصده النبيلة، متوكلين على الله سبحانه، ومستمدين مما نالوه من ثقة جلالة الملك المعظم في هذا الشأن الدعم والقوة والسند والعزيمة لتأدية الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ. سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويمتعهم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتنمية الشاملة في مملكتنا الغالية. إنه سميع مجيب.
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