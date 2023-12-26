رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية يثمنون الثقة الملكية السامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬رعايةٍ‭ ‬دائمةٍ‭ ‬لدور‭ ‬العبادة‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬ودعم‭ ‬جلالته‭ ‬الراسخ‭ ‬للعمل‭ ‬الوقفي‭ ‬والخيري‭ ‬والإنساني،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬التكليف‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬يمثل‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬ومسؤولية‭ ‬دينية‭ ‬ووطنية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتطلب‭ ‬النهوض‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬وحث‭ ‬الخطى‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬تقدم‭ ‬الصالح‭ ‬بخالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتبريكاته‭ ‬لكافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬المعينين،‭ ‬وشاكراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬جهود‭ ‬من‭ ‬سلفهم‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬طيبة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬سيبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لتأدية‭ ‬واجباتهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬وصدق،‭ ‬وسيعملون‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬ووفاء،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬ينسجم‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬السمحة،‭ ‬محافظين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الوقف،‭ ‬وساعين‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬ومقاصده‭ ‬النبيلة،‭ ‬متوكلين‭ ‬على‭ ‬الله‭ ‬سبحانه،‭ ‬ومستمدين‭ ‬مما‭ ‬نالوه‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬الدعم‭ ‬والقوة‭ ‬والسند‭ ‬والعزيمة‭ ‬لتأدية‭ ‬الأمانة‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفانٍ‭. ‬سائلين‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويمتعهم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭. ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭.‬