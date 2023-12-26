السفارة السعودية بالبحرين تودع السفير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

السفارة السعودية بالبحرين تودع السفير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز
التاريخ
12/26/2023 7:11:30 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت السفارة السعودية لدى مملكة البحرين حفل توديع لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وأعرب منسوبو السفارة عن فائق شكرهم وتقديرهم لسموه على جهوده المميزة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وعنايته بكافة التفاصيل التي تخص المواطنين السعوديين خاصة خلال فترة جائحة كورونا والتي تعتبر من أصعب الفترات التي حلت بالعالم. وفي كلمة لسموه قدم شكره لقيادة البحرين الرشيدة على ما تلقاه السفارة من دعم واهتمام أسهما في توثيق العلاقات بين المملكتين الشقيقتين.
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