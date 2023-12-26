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السفارة السعودية بالبحرين تودع السفير الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

12/26/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬السفارة‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬توديع‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬سفيراً‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأعرب‭ ‬منسوبو‭ ‬السفارة‭ ‬عن‭ ‬فائق‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسموه‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وعنايته‭ ‬بكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬المواطنين‭ ‬السعوديين‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الفترات‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بالعالم‭. ‬وفي‭ ‬كلمة‭ ‬لسموه‭ ‬قدم‭ ‬شكره‭ ‬لقيادة‭ ‬البحرين‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تلقاه‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬أسهما‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭.‬

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