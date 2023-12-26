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وزير الداخلية ينوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البحرين ومصر

12/26/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفيرة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفيرة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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