وزير الداخلية ينوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البحرين ومصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفيرة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفيرة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬