وزير الداخلية ينوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البحرين ومصر

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس السفيرة ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وقد رحب الوزير بالسفيرة، مشيداً بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق، وخاصة في المجالات الأمنية، متمنياً للسفيرة التوفيق والنجاح في مهام عملها.
وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الأمني وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين.
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