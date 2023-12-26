تعريف زوار“آسيا الصغرى” بالثقافة الكورية

جدة – أصداف نيوز:

تستضيف منطقة“آسيا الصغرى” بتقويم فعاليات جدة 2023، العديد من الفعاليات للتعريف بالثقافات الآسيوية المتنوعة، ومنها؛ الثقافة الكورية، بتراثها الأصيل، والتجارب والأنشطة التفاعلية، والعروض الفنية والموسيقية، وكذلك الأزياء والمأكولات الشعبية.

وتوفر منطقة كوريا نموذجاً مصغراً عن هذه الثقافة التي تمثل إحدى دول شرق آسيا صاحبة الحضارة الخاصة، لاسيما تميزها في؛ الطعام والملابس التقليدية، إضافة إلى فن الكي بوب الكوري ، وذلك في أجواء آسيوية خلابة يهيمن عليها العروض الفنية الكورية يستمتع زوار المنطقة برحلة ترفيهية ساحرة متجددة يومياً، تحكي عن موروث كوريا الثقافي الأصيل الذي يمزج الفن بالتراث، وتشمل المغامرات الترفيهية وتجارب التسوق وتذوق الأطعمة الشعبية الشهيرة.

وتمكن المنطقة زوارها من استكشاف العديد من الأنشطة والفعاليات مثل: (باتل كارت) سباق السيارات المعزز بألعاب الفيديو والواقع الافتراضي، وعدد من ألعاب المهارات التحدي المتنوعة، إلى جانب مجموعة من التجارب الكورية؛ كتجربة الشاطئ الأبيض التي تتيح للزوار اللعب داخل حوض من الكرات البلاستيكية على أنغام موسيقى الشاطئ، والعروض الفنية والاستعراضية المتجولة، وصولاً إلى الموسيقى التقليدية ترافقها الرقصات الشعبية المتنوعة.

وتشتمل منطقة كوريا على سبعة مطاعم تقدم المأكولات الشعبية الشهيرة، كما تتضمن المنطقة تسعة متاجر للسلع والمنتجات الكورية؛ كمستحضرات الجمال والأدوات المكتبية والملابس ورسم الوجه.

يذكر أن فعاليات منطقة آسيا الصغرى عبر تقويم فعاليات جدة، تجمع تجارب وثقافات 8 دول آسيوية في مكان واحد، ضمن 12 منطقة ترفيهية، تعرض تجارب وأنشطة ترفيهية فريدة ومتنوعة، تناسب الأذواق والأعمار كافة ، ويُمكن حجز التذاكر لزيارة آسيا الصغرى عبر الرابط: #8211;واس