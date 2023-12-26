“الفود ترك”يقدم أشهى الأكلات حول العالم في موسم الرياض

الرياض- أصداف نيوز:

يجمع مهرجان“فود ترك” المقام ضمن فعاليات موسم الرياض أشهى المأكولات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا فأوروبا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية لينقلها إلى الرياض، حيث يقدم المهرجان أفضل قائمة“للفود ترك” على مستوى العالم بين وجبات اللحوم والدجاج والنودلز والبيتزا ومشروبات القهوة بأنواعها.

ويوفر مهرجان“فود ترك” أشهر الأطباق العالمية لأول مرة في المملكة، ليستمتع الزوار بتجربة المذاقات المتنوعة، منها عربة“Zee new york gyro platter” القادمة من نيويورك التي يعود افتتحها إلى عام 1980م، وتقدم أشهى أنواع اللحوم بطريقة الساندوتشات الشهية في أكثر من 50 عربة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم عربة“Prince of venice” القادمة من جنوب كاليفورنيا، ألذ أنواع الباستا الإيطالية.

وتشارك عربة المطبخ الكوري لأول مرة في مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث تتيح تقديم المشروبات والآيسكريم للزوار بطريقة عصرية، فيما تقدم عربة الطعام“Took look” ذات المذاق المكسيكي، الأرز واللحوم والدجاج على الطريقة المكسيكية الفريدة، في حين تتيح عربة الطعام“Dinand by ferdi” تجربة المذاق الفريد الذي يمزج الأصول الفرنسية واللاتينية.

وقد حظيت المأكولات الأمريكية بوفرة المشاركة في مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث توجد عربة“Ramen Hood” التي تقدم للزائر فرصة تناول المأكولات النباتية بجميع أنواعها، ويقع مقر العربة الرئيس في السوق المركزي التاريخي بلوس أنجلوس.

ويعد المهرجان أكبر تجمع“للفود ترك” بالعالم، ويقام في منطقة مهرجان الرياض لعربات الطعام، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، ويتميز بنقل ثقافات الطهي العالمية إلى موسم الرياض من خلال استضافة أفضل 100 عربة طعام تشارك بأجود وألذ أنواع الأكلات، وتستقبل المنطقة زوارها يومياً من الساعة 4:00 مساءً وتغلق الطلبات من الترك في تمام الساعة 11:30 مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: