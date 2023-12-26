ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4785 معتقلاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إجمالي عدد المعتقلين في الضفة الغربية، منذ 7 اكتوبر الماضي، ارتفع ليصل الى 4785 معتقلاً.



وبيّن النادي، في بيان صحفي، نشره عبر قناته على " تيليجرام" إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي، بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، رام الله، طولكرم، وطوباس، ورافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات.



وأوضح أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



وقال إن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة.