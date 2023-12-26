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جيش الاحتلال : الحرب مستمرة حتى هذا الموعد

12/26/2023 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ان الحرب ستستمر أشهرا عدة أخرى، وسنعمل في غزة بطرق مختلفة حتى تفكيك حماس.
وأضاف ، الثلاثاء : نقاتل في ظل أوضاع هي الأكثر تعقيدا على الإطلاق.
وتابع سنصل إلى قيادة حماس سواء استغرق ذلك أسابيع، أو أشهرا.

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