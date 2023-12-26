جيش الاحتلال : الحرب مستمرة حتى هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ان الحرب ستستمر أشهرا عدة أخرى، وسنعمل في غزة بطرق مختلفة حتى تفكيك حماس.
وأضاف ، الثلاثاء : نقاتل في ظل أوضاع هي الأكثر تعقيدا على الإطلاق.
وتابع سنصل إلى قيادة حماس سواء استغرق ذلك أسابيع، أو أشهرا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26122023000208011052ID1107659389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.