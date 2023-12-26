الملك يعزي عشيرتي الهباهبة والحباشنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخاري - قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي بالنيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد واجب العزاء اليوم الثلاثاء، بالمرحوم يزن شفيق الهباهبة شقيق الباشا الدكتور ماجد الهباهبة.
كما قدم التعازي بوفاة المرحوم يسار إبراهيم الحباشنة (أبو محمد ) شقيق سعادة نصار الحباشنة.
ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد ، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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