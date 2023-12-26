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المقاومة : نحذر الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو للهجرة الطوعية

12/26/2023 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، إنه ارتقى حتى اليوم أكثر من 21 ألف شهيد بسبب العدوان على غزة، إضافة إلى 54 ألف مصاب.


وأضاف أن الاحتلال النازي لم يترك سلاحاً إلا استعمله بكل سادية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.


وقال إن :" ثلاثي الإجرام الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم المعلنة".


وأكد حمدان على أن ما يجري يؤكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية فهو ينتقل من فشل إلى فشل، مضيفاً أن ارتباك المتحدث العسكري الصهيوني أمام الصحفيين دليل على كذب وتخبط قادته.


أشار إلى تلقي حماس مقترحات ومبادرات من عدد من الدول، مؤكداً انفتاح الحركة على كل ما يحقق المصالح.


ونوه حمدان إلى أن الإدارة الأميركية يدها ملطخة بدماء أطفال غزة، وأن الإدارة الأميركية تتحدث عن حفظ أرواح المدنيين في غزة ثم هي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.

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