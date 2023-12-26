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مسيرة ووقفة تضامنية نصرة لغزة في اربد

12/26/2023 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت مسيرة حاشدة، عقب صلاة العشاء من مسجد نوح القضاة "الجامعة" في إربد، نصرة لغزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا باستمرار العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة، واستهداف المدنيين والأبرياء العزل.


وردد المشاركون في المسيرة التي شاركت فيها فاعليات شعبية وسياسية ونقابية وحزبية وشبابية ونسائية ومنظمات مجتمع مدني هتافات حيّت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.


وندد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين انها حرب إبادة وتطهير عرقي تستهدف تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.


ورفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة واغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي يتعرض له قطاع غزة.


وأكدوا على حقيقة التمسك بالعقيدة والإيمان بأن النصر لأصحاب الحق والشرعية، لافتين إلى أن دماء الشهداء هي بوصلة التحرير والنصر وأن حق العودة لا تفريط فيه ولا تنازل عنه.


وثمنوا مواقف الأردن الشجاعة قيادة وشعبا في نصرة وإغاثة غزة وجهوده المتواصلة لحشد المجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف العدوان على القطاع.


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