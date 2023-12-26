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ضابطان برتبة نقيب ضمن قتلى جيش الاحتلال اليوم

12/26/2023 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خسر اليوم في معارك غزة، ضابطين برتبة نقيب، أحدهما قائد سرية في لواء ناحل، من بين 6 ضباط وجنود قتلى نشرت أسماؤهم منذ الصباح.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من مساء اليوم، إن ضابطين وجندي، قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة.


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