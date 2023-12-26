ضابطان برتبة نقيب ضمن قتلى جيش الاحتلال اليوم
التاريخ
12/26/2023 3:13:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خسر اليوم في معارك غزة، ضابطين برتبة نقيب، أحدهما قائد سرية في لواء ناحل، من بين 6 ضباط وجنود قتلى نشرت أسماؤهم منذ الصباح.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من مساء اليوم، إن ضابطين وجندي، قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة.
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