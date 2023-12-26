بيان صادر عن جمعية البنوك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية البنوك، ورشة عمل توعوية للقطاع المصرفي حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة لسنة 2023، بهدف رفع الوعي لدى المشاركين.



وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، افتتح مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، فعاليات الورشة التي تضمنت عرض أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة لسنة 2023.



وشارك في الورشة التي أدار فعالياتها مدير الدائرة القانونية في جمعية البنوك، عبدالناصر الرحاحلة، عدد من المعنيين بتطبيق تشريعات السلامة والصحة المهنية في البنوك من العاملين في مجال الموارد البشرية، إضافة لمشرفي السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع الحيوي من جميع البنوك في الأردن.

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