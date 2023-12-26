نتنياهو : مستمرون في الحرب حتى النهاية
التاريخ
12/26/2023 3:13:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا لقادة حركة“حماس باستهدافهم" قائلا إن الجيش لديه مقاتلون وأعين في كل مكان "نراكم وسنصل إليكم".
وأضاف : "لدينا مقاتلون على الأرض في غزة وأحيانا تحت الأرض، ومستمرون في الحرب حتى النهاية" .
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