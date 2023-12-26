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نتنياهو : مستمرون في الحرب حتى النهاية

12/26/2023 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا لقادة حركة“حماس باستهدافهم" قائلا إن الجيش لديه مقاتلون وأعين في كل مكان "نراكم وسنصل إليكم".
وأضاف : "لدينا مقاتلون على الأرض في غزة وأحيانا تحت الأرض، ومستمرون في الحرب حتى النهاية" .

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