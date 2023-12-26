الحرس الثوري الإيراني: سنسوي إسرائيل بالأرض إذا تطاولت على الأراضي الإيرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، سنسوي تل أبيب بالأرض إذا تطاولت "إسرائيل" على الأراضي الإيرانية.



وأضاف أنه لا حاجة لتدخل إيران في الحرب، فالمقاومة قادرة على التصدي للعدوان.



وأشار إلى أن "إسرائيل" عاجزة أمام المقاومة ولن ترمم هزيمة 7 أكتوبر مهما فعلت.

