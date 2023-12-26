الحرس الثوري الإيراني: سنسوي إسرائيل بالأرض إذا تطاولت على الأراضي الإيرانية

الحرس الثوري الإيراني: سنسوي إسرائيل بالأرض إذا تطاولت على الأراضي الإيرانية
التاريخ
12/26/2023 3:13:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، سنسوي تل أبيب بالأرض إذا تطاولت "إسرائيل" على الأراضي الإيرانية.
وأضاف أنه لا حاجة لتدخل إيران في الحرب، فالمقاومة قادرة على التصدي للعدوان.
وأشار إلى أن "إسرائيل" عاجزة أمام المقاومة ولن ترمم هزيمة 7 أكتوبر مهما فعلت.
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