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ورشة لبناء قدرات الطلبة بالجامعة الهاشمية

12/26/2023 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/صندوق الملك عبدالله الثاني في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان: "بناء وتهيئة قدرات نخبة من طلبة الجامعة الهاشمية"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون.


وتأتي الورشة ضمن مشروع "سياسو ميتر" الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع.

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