ورشة لبناء قدرات الطلبة بالجامعة الهاشمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/صندوق الملك عبدالله الثاني في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان: "بناء وتهيئة قدرات نخبة من طلبة الجامعة الهاشمية"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون.
وتأتي الورشة ضمن مشروع "سياسو ميتر" الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26122023000208011052ID1107659381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.