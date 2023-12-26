شخصيات أردنية وعربية وإسلامية تدعو الفلسطينيين للوحدة لمواجهة خطط التهجير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجهت شخصيات أردنية وعربية وإسلامية دعوة إلى أبناء الشعب الفلسطيني للعمل صفاً واحداً، في مواجهة ما يُحاك من خطط تهدف إلى تحويل النصر إلى هزيمة وإلحاق "نكبة جديدة" بالشعب الفلسطيني، وتهجيره عن أرضه ووطنه.



وبحسب بيان صادر عن مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم الثلاثاء، فقد أطلقت الشخصيات مبادرة حملت ثلاث مهام، تتصدر أجندة العمل الوطني الفلسطيني والقومي العربي والأممي الإنساني، تبدأ بوقف حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال، والتي تتمركز في غزة، وتطال الضفة الغربية والقدس الشريف.



وتتضمن المبادرة رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وإدخال الإغاثة والمساعدات من دون قيد أو شرط، وانسحاب قوات الاحتلال، وإسناد المقاومة الفلسطينية في إتمام صفقة شاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين، تنتهي بتبييض السجون الإسرائيلية من آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.



وأولى البيان أهمية خاصة، لرص الصفوف الفلسطينية والعربية والدولية، لمواجهة مؤامرة التهجير القسري، التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني، بتحويل مدنه وبلداته إلى أماكن غير صالحة للعيش البشرية، وهي المؤامرة التي لم يُخفِ قادة "إسرائيل" إصرارهم على تنفيذها، بأشكال وأدوات مختلفة.