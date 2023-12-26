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اليرموك تنظم هاكثون ابتكاري لاستقطاب المشاريع الطلابية البيئية

12/26/2023 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات "هاكثون" ابتكاري حول الابتكارات البيئية، والذي نظمه مركز الريادة والابتكار وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ضمن برنامج المشروع المشترك بين جامعة اليرموك وبلدية إربد الكبرى.
ويحمل المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج "المناخ للمدن" اسم "بناء عام متعدد الاستخدامات: نظيف وموفر للطاقة".

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