القناة 13 العبرية: خلافات بين قادة إسرائيل حول استمرار المرحلة الحالية من الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن هناك خلافات في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار المرحلة الحالية من الحرب على غزة.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت قال خلال جلسة سرية إن "إسرائيل" تبحث مع مصر إنشاء "حاجز متطور لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة".
وأعلن جيش الاحتلال، أن قوات الفرقة رقم 36 بدأت هجوما على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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