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القناة 13 العبرية: خلافات بين قادة إسرائيل حول استمرار المرحلة الحالية من الحرب

12/26/2023 3:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن هناك خلافات في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار المرحلة الحالية من الحرب على غزة.


من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت قال خلال جلسة سرية إن "إسرائيل" تبحث مع مصر إنشاء "حاجز متطور لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة".


وأعلن جيش الاحتلال، أن قوات الفرقة رقم 36 بدأت هجوما على مخيم البريج وسط قطاع غزة.


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