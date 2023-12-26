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تعيين الهولندية كاغ منسقا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

12/26/2023 3:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، عن تعيين سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023).


وقال بيان صدر باسم غوتيريس إن كاغ و"من خلال هذا الدور، ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة"، كما ستقوم أيضًا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفًا في الصراع، لافتا إلى أنه وفي تنفيذ هذه المهام، سيتم دعم المنسقة الجديدة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

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